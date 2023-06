Email it

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias celebró ayer y honró la figura épica de María Trinidad Sánchez, a la que considera una madre de la patria por su dimensión humana.



En una ceremonia, en la que participaron familiares de la heroína nacional, nacida en 1974, se le dio cumplimiento a la Ley 126-21, que establece el 16 de junio de cada año como Día Nacional de María Trinidad Sánchez, con el que se ponderan sus altos méritos patrióticos.



Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al pronunciar un discurso de exaltación épica de la heroína y mártir, afirmó que “ella personifica los más altos valores humanos y patrióticos de la mujer dominicana porque a través de su nombre y su vida fluye como río caudaloso la dominicanidad combatiente, resistente y perenne que desafía los obstáculos y asechanzas y los vence”.



Asimismo, planteó que reflexionar la vida y el ejemplo de militancia de María Trinidad Sánchez en el contexto de una época de “escasísima” participación de la mujer fuera de las tareas del hogar, “provoca sentimientos de admiración, elogio e identificación personal para cultivar sus virtudes cívicas que tienen plena vigencia en el siglo veintiuno, honor, valentía, lealtad y compromiso colectivo, virtudes que no soportó la postura tiránica del futuro traidor Pedro Santana quien ordenó matarla, porque no traicionó a sus compañeros del movimiento trinitario, porque no traicionó la patria”.



Uribe dijo que esa orden “vil se cumplió el 27 de febrero de 1845, cuando la Independencia Nacional cumplía su primer año, y la primera bandera tricolor dominicana que había pasado por sus manos, ondeaba orgullosamente”.



La actividad se realizó en el parque María Trinidad Sánchez, en la calle Mercedes esquina 19 de Marzo, en el Distrito Nacional.