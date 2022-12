Email it

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, resaltó el crecimiento demográfico y el auge inmobiliario, así como el marco jurídico que han hecho del municipio Santo Domingo Norte una ciudad en permanente expansión.

Esto, al participar como expositor en la conferencia “Convirtiendo a Santo Domingo Norte en Ciudad”, que organizó el Departamento de Enlace con las Iglesias Católicas del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

Además manifestó que entiende de mayor utilidad para la Gobernanza y buena administración de los territorios, el surgimiento de municipios ante la proliferación de provincias, bajo la condición de que un municipio nuevo debe estar justificado por su desarrollo y distanciamiento de otro ente municipal.

El funcionario también destacó que la idea de ciudad no se limita a un conglomerado humano establecido en un territorio, pues no podía considerar la zona que hoy ocupa Santo Domingo Norte antes de 2001 como una ciudad; pero tampoco la sola disposición legal dispone la existencia de una ciudad, puesto que además del conglomerado humano y de las disposiciones jurídicas, una ciudad es, sobre todo, un reflejo de identidad cultural y ciudadana que le dan característica particular, todo lo cual reúne el municipio Santo Domingo Norte.

También recordó que la idea de crear la provincia Santo Domingo y por vía de consecuencia este municipio de Santo Domingo Norte surge del fallecido dirigente político y ex alcalde del gran Santo Domingo, José Francisco Peña Gómez, y del historiador y ex diputado también fallecido, Tirso Mejía Ricart.

El consultor jurídico hizo énfasis en la necesidad de seguir fortaleciendo la provisión de servicios públicos en Santo Domingo Norte coherente con su vocación de ciudad. En ese sentido, sostuvo que se hace imprescindible que se continúe reforzando la coordinación entre el Gobierno central y el gobierno local en la ejecución de programas y políticas públicas.