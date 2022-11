El Gobierno puso ayer en marcha un plan de seguridad ciudadana en Santo Domingo Norte, luego de que se registraron hechos delincuenciales que mantuvieron paralizados varios sectores del municipio.



Durante el acto de lanzamiento de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, funcionarios relacionados con el área de seguridad indicaron que no permitirán que la intranquilidad reine en el municipio.



Dos semanas después del incidente registrado el domingo 16 de octubre en el que mataron tres personas supuestamente ligadas al mundo del narcotráfico, lo que provocó temor en la ciudadanía y hasta generó el cierre de negocios y escuelas, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha el programa, que procura llevar calma a la zona.



Como parte del plan, se anunció que se incorporarán al patrullaje 159 agentes policiales, además 14 camionetas, 30 motocicletas y tres camiones cárceles. Los vehículos fueron colocados en los alrededores del Club de Vista Bella, donde se realizó la actividad.



Políticas públicas



El ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez, indicó que esta estrategia no solo abarca desarrollar planes de seguridad, sino también políticas públicas para mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables.



Indicó que con esto se llevan soluciones puntuales a un “municipio que durante muchos años estuvo abandonado”.



“Necesitamos paz y tranquilidad”, dijo en la actividad a la que asistieron funcionarios del Gobierno central, municipal y del área judicial, como también líderes comunitarios y religiosos.



En la actividad también habló el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, quien aseguró que no van a permitir que la delincuencia mantenga en zozobra a los munícipes.



Indicó que la seguridad ciudadana es una de las políticas públicas prioritarias del Estado, y que por esto dijo que no han escatimado esfuerzos para brindar un ambiente de paz y tranquilidad a la población.



Asimismo, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera, informó que han redoblado el número de agentes y se ha dotado de equipos tecnológicos para mejor la seguridad y enfrentar el narcotráfico, y la criminalidad. “No desmayaremos en continuar ejecutando… nuevas estrategias para eficientizar esta lucha que libramos en contra del microtráfico y de todos los delitos conexos”, sostuvo.

Afirma que es un plan para redoblar esfuezos

Mientras que el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, precisó que este “no es un evento más”, sino que se trata de acto para consolidar esfuerzos y que este municipio sea el más seguro del país.



El fiscal titular de Santo Domingo Norte, Miliares Guzmán, dijo que la justicia da respuesta “minuto a minuto” ante quienes cometen delitos. Por otro lado, el ministro Vásquez destacó también el trabajo del presidente Luis Abinader.