Camposantos de la capital solo tienen disponibilidad de terrenos para cubrir demanda de los próximos cinco años

Adquirir dos metros de tierra para dar cristiana sepultura a un ser querido es cada vez más costoso en los cementerios del Distrito Nacional, donde la compra de terrenos pasa a ser un privilegio de pocos y un negocio rentable para algunos.



En lo que respecta a la capital, urge identificar terrenos para la construcción de un nuevo cementerio municipal, porque en los existentes solo queda disponibilidad para cubrir la demanda de los próximos cinco años.



“Se están visualizando, todavía no tenemos nada concreto, porque es un proceso sobre la búsqueda de ideas de cómo se podría ejecutar y dónde. Por el momento, lo estamos manejando. Al menos podríamos cubrir la necesidad de los próximos cinco años”, reveló Pamela Martínez, directora de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional.



Y es que la poca disponibilidad de tierra sumada a lo costoso que resulta la reventa o construcción dentro de los cementerios, lleva a familias a sepultar a varios parientes en un mismo nicho.



“También se da el caso de personas que quieran exhumar a una que tienen ahí para enterrar a otra. Por ejemplo, hay quienes tienen el panteón lleno, ellos exhuman a esa persona y muchas veces las ponen juntas. Se han dado casos de esposos, de padre e hijos. Se sacan los restos (más viejos), se ponen en una cajita de metal, entonces cuando entierran a la otra persona se le coloca la caja de metal con los restos al lado”, explicó Martínez.



Queda poco espacio para enterrar



Bajo la administración del Ayuntamiento del Distrito Nacional están los cementerios Cristo Redentor, Nacional Máximo Gómez, Cristo Rey, Perantuén y el de la Independencia.



En cuanto al cementerio Cristo Redentor, ubicado en la avenida Monumental, el 95 por ciento de los terrenos ya están ocupados, informó la directora de Servicios públicos.



Actualmente, según dijo, en este camposanto, uno de los más grandes del Distrito Nacional, solamente se efectúan ventas de terrenos con la condición de que la inhumación (entierro) sea en el momento.



Precisó que los terrenos ubicados en la denominada zona C (en la parte de atrás), la entidad lo está facilitando sin mayor costo, solo el de pagar el registro de la inhumación. “Son espacios que se le ceden para hacer hoyos de tierra. Se entierra en tierra como su nombre lo dice. Se le hace una torta, que es un cuadro de cemento encima, le ponen su lápida, su cruz, pero no son terrenos construibles o sea solamente se pueden utilizar una vez” , destacó.



Respecto al cementerio Nacional de la Máximo Gómez, informó que los terrenos disponibles se agotaron. Solo se está sepultando a las personas que tienen su panteón o nicho.



En tanto, en el cementerio Cristo Rey, la situación es similar. Aparecen espacios para tumbas en tierra, pero en terrenos donde hay caliche.



Ventas de terrenos entre particulares



Hay quienes, previendo la situación, adquirieron terrenos bajo contratos de arrendamiento con la Alcaldía para tener un espacio “propio” y construir lo que muchos denominan “nicho familiar”. Otros vieron un negocio rentable en el arrendamiento y venta de nichos. De hecho, algunas funerarias hicieron su inversión.



Estas ventas se hacen a criterio personal. Y los precios dependen del tamaño y la ubicación de la estructura. Actualmente hay algunos panteones en venta. Su precio oscila desde RD$150,000, RD$300,000, RD$500,000 y hasta RD$1,000,000.



Sobre estos traspasos, la alcaldía recomienda a los compradores cerciorarse de que los vendedores cuenten con el contrato y que sea una titularidad legítima, porque han ocurrido ventas a particulares de panteones construidos de forma ilegal.



Contratos perpetuos



Los contratos de arrendamiento de terrenos por parte de la alcaldía capitalina tienen una duración de 99 años. Sin embargo, la directora de Servicios Públicos admite que estos contratos pocas veces son renovados. “Para serte honesta ni siquiera se cumplía cuando se hacían a corto plazo”, dijo.



“Nosotros tenemos contratos de arrendamiento a perpetuidad, porque al ser terrenos pertenecientes a una institución pública no se pueden enajenar, popularmente se le dice venta, pero la verdad es que los terrenos de los cementerios no se venden, se arrendan”, sostuvo.



Sin embargo, señaló: “Nos hemos encontrado con personas que van a utilizar su panteón y que dicen que ese panteón es mío, yo lo compré y cuando revisamos, pues resulta que la persona arrendó por cinco años en los años 50. En ese caso tienen que realizar el arrendamiento que hay en la actualidad”



Desde siempre los camposantos son vistos como lugares tenebrosos, sin embargo a lo interno de estos se desarrolla un activo comercio de servicios que sustenta a muchas familias. Desde la limpieza de tumbas, el arrendamiento de nichos, hasta la construcción de ostentosos panteones, son parte de los trabajos que se ofrecen en estos espacios.



El costo de los servicios fúnebres



Además, se brindan servicios de inhumación y exhumación, entre otros trabajos, que son ofertados por un personal, en su mayoría, agrupado en sindicatos a lo interno de los camposantos.



Los precios son variados y dependen de ciertos factores. Estos sindicatos pueden ofrecer servicios hasta en tres tarifas diferentes. Según informó la directora de Servicios Públicos, no ha sido posible llegar a un acuerdo para unificar las tarifas.



“La verdad, es que sí les hemos solicitado, yo personalmente les he solicitado que hagan un tarifario para que fijen los precios porque la verdad es que tienen un descontrol entre lo que pide uno y lo que pide el otro”, aseguró.

Pamela Martínez, directora de Servicios Públicos, de la ADN.

Sindicato brinda garantías



El Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Cementerio Cristo Redentor tiene 30 años de existencia. Actualmente cuenta con 130 miembros.



Anselmo del Rosario, presidente de la organización, sostiene que aunque tratan de mantener la estabilidad de los precios, el aumento de los materiales de construcción y el alto costo de la vida los obliga a hacer reajustes.



“Nosotros damos garantía a los usuarios tanto de la calidad de los trabajos como de su dinero. Esta es la diferencia entre un miembro del sindicato y uno clandestino”, puntualizó.



Para ser miembro del sindicato se necesita presentar papel de buena conducta, demostrar buenas relaciones humanas y conocimientos en el área. Si es extranjero, se le pide estar documentado.



En las tarifas de construcción no hay un tope específico. En el caso de los nichos, dependerá de la altura, ubicación del terreno y requisitos adicionales.



Los precios se ajustan al tipo de zona. En el caso del Cristo Redentor, la primera línea a distancia de la calle del camposanto, es zona A. La segunda línea, es A 1 yA2. Los terrenos ubicados en la tercera línea son tipificados B1, la cuarta línea B2. Hay tres líneas de zona B2 y el resto es zona C.



La construcción de un nicho sencillo, puede superar los RD$23,000. Mientras un servicio de inhumación (entierro) los precios más económicos pueden girar entre RD$8,000, RD$12, 000 y RD$15,000.



Para realizar una inhumación el ayuntamiento capitalino exige presentar título de propiedad, acta de defunción del fallecido, cédula del familiar responsable y el pago impuesto correspondiente.



Las exhumaciones rondan los RD$20,000, RD$25,000 y más. El servicio incluye la pequeña caja donde serán depositados los restos para su traslado.



Ariel Ovalles, quien lleva 30 años ofreciendo distintos servicios en el cementerio, cuenta que “todas las exhumaciones no son iguales, pero hay una mejor que otra”. Algunas pueden costar entre RD$35,000 a RD$40,000. El costo se eleva si el traslado es fuera del camposanto.



“Hay trabajos que hay que hablar de cincuenta mil. Aquí los servicios no tienen precios. Hay servicio fácil pero hay muchos incómodos” agregó.



Pedro Beltré, mejor conocido como Tony Lápida, es el subsecretario del Sindicato Unido de Trabajadores del Cementerio de la Máximo Gómez, una organización que agrupa a alrededor de 60 miembros.

Condiciones para albañiles de afuera



Aseguró que aunque dentro del camposanto se permite la mano de obra de otros albañiles no afiliados, hay condiciones ni limitaciones establecidas.



“No permitimos que un obrero de afuera haga entierros y exhumaciones. De hecho las exhumaciones solo las puede hacer un personal preparado que hizo un cursillo que le dio la alcaldía”, afirmó. En ese sentido, indicó que los trabajadores no afiliados, pueden realizar trabajos de mantenimiento y limpieza de nichos y se les permite construir con la asesoría de los albañiles de adentro.



“Las construcciones y los entierros traen consecuencias, a veces de filtraciones y si lo hace una persona de la calle, tienen que corregirlo los albañiles internos”, sostiene.



Asimismo, garantizó que cuando “se va hacer una construcción, hasta que no esté el recibo de pago de impuesto, el albañil no puede ponerle la mano a la tumba. Si el albañil trabaja en la tumba sin que le muestren el pago de impuesto, entonces el albañil es sancionado por el sindicato y por la administración del cementerio también”.

Efectúan 1,585 entierros entre julio y septiembre

Los arbitrios en estos cementerios no varían desde el 2008. En el Cristo Redentor por concepto de terreno por m2 oscilan entre RD$9,521, RD$4,760, RD$2,380, RD$1,904 y RD$595, según la ubicación. La tasa por inhumación va desde RD$1,904 hasta RD$476. En los meses de julio-septiembre en el Cristo Redentor se efectuaron 1,011 inhumaciones y 42 exhumaciones, según la ADN. Mientras, en ese mismo periodo en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez se realizaron 326 entierros y 177 exhumaciones. Los impuestos por inhumación son similares a los del Cristo Redentor. En cambio se observa una baja en los arbitrios por concepto de terreno que se aprecia entre RD$5,448, RD$3,808, RD$2,856 En los meses señalados en el Cementerio Barrio Obrero, se realizaron 248 inhumaciones y 58 exhumaciones. Dado que estos terrenos son clasificado tipo C, el pago de impuesto por metro cuadrado es de RD$596, y por inhumación RD$953.