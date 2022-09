El periodismo está en crisis y una de las tantas culpas se debe a que, en la llamada era digital, no hay distinción entre una verdad o mentira.

Un meme, una falsedad o cualquier bulo que circula por las redes sociales se viraliza con la misma credibilidad que las noticias serias. Y es que para el intelectual Ignacio Ramonet, las personas no pueden diferenciar entre una buena y una información.

“Yo digo que hoy no hay un punto fijo que te permita darte cuenta si te estás informando o no te estas informando en cuanto a la medida que la propia prensa tiene una enorme dificultad para garantizar la información que da”, expresa Ramonet durante una entrevista exclusiva para el periódico elCaribe.

El autor de libros como “Cien horas con Fidel”, “La explosión del periodismo”, “La catástrofe perfecta”, entro otras obras reconocidas; puso de ejemplo al expresidente de Estados Unidos de como las falsedades pueden convertirse en verdad.

“Alguien como Donald Trump que era el presidente de Estados Unidos, una de las personas más importantes del mundo, durante cuatro años multiplicó las mentiras, las falsas afirmaciones, una de las principales de ellas fue haber dicho que había ganado las elecciones. El Washington Post demostró que Trump durante su mandato había dicho más de 35, 000 mentiras cada año”, asegura Ramonet.

No hay verdad

El escritor y periodista afirma que para muchos la verdad no existe.

“La verdad ha desaparecido. Una de las crisis en la que estamos es la crisis de la verdad. Por otra parte la gente ya no cree en los hechos… en Barcelona hubo una gran concentración de conferencistas para hablar de que la tierra es plana. Incluso hubo hasta un congreso mundial de terraplanistas, y la gente sale de ahí diciendo que la verdad la tienen ellos y no nosotros”.

Ante tales situaciones, Ramonet sostiene que es muy difícil entender la profesión del periodista. No obstante, aclara que eso no quiere decir que hay que dejar de hacerla porque realmente resulta más indispensable que nunca.

Las redes sociales

Ramonet explica que las redes que más crecían (como Twitter) era la que se escribía menos caracteres. Sin embargo, menciona que la que más está creciendo ahora es Tik Tok porque solo lleva imágenes y videos.

“Hoy efectivamente cada vez se lee menos. Y no es que no se lean los memes, lo importante aquí es que no se leen libros, que no se lee la prensa, no se leen los razonamientos. Y ya todo sabemos que hasta en las propias redes usted pone un texto relativamente largo, y cuando digo relativamente largo es que tiene 10 y 15 líneas que no es mucho, lo lee muy poca gente”.

Concluye que: “En cambio, si alguien publica un meme con siete u ocho palabras, tendrá mucha más acogida en su propia red; por consiguiente es que efectivamente las redes no están hechas para pasar el tiempo sino para transmitir lo que recibe… ser el eslabón de una red, eso es lo que le gusta a la gente”.

La geopolítica

En otro tema, Ramonet desarrolla las razones del porqué el mundo ya no es unipolar o unidireccional.

“Cuando la Unión Soviética se derrumbó, el mundo se convirtió en unidireccional por la dominación de Estados Unidos a partir de 1989. Pero en los últimos años, a partir de la crisis financiera de 2008, la supremacía estadounidense está puesta en causa”.

Él detalla que, en primer lugar, ya muchas naciones no aceptan esa dominación. Segundo, porque la hegemonía de Estados Unidos está en crisis debido a la subida de otra superpotencia que es China. Y es que China es la segunda economía del mundo y puede ser la primera de aquí a uno o dos decenios, es una gran potencia industrial, nuclear y espacial. No es aún una gran potencia militar pero está en capacidad de hacerlo”

“En el mundo una serie de polos han surgido que también escapan a la economía de Estados Unidos. Irán, por ejemplo. En América Latina con el movimiento bolivariano, la unión de muchos países en torno a una idea de ser más soberana como Venezuela, Argentina, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Brasil; Había un movimiento llamado al soberanismo que estos momentos también está regresando”.

Ramonet expone que con la guerra entre Ucrania y Rusia se confirma que el mundo ya no es unipolar.

“Quizás el mundo aun no sea multipolar pero están surgiendo polos y está Rusia que, evidentemente, también es capaz de poner en crisis la hegemonía militar estadounidense y de su gran alianza militar que es la OTAN”, finaliza.