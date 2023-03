Danilo denuncia la judicialización de política en RD

Durante una asamblea del Comité Central, el presidente y líder del PLD, Danilo Medina, acusó, sin mencionar su nombre, al presidente Luis Abinader de intentar “ganar en la corte lo que no puede ganar en las urnas”.



”Estamos viendo como, punto por punto, en la República Dominicana se está aplicando el guión de la politización de la justicia. Hemos visto cómo algunos miembros del Ministerio Público han desconocido su deber de investigación imparcial y se han entregado, ya sin disimulo, a la persecución política. A la persecución abierta y arbitraria de un solo partido: el Partido de la Liberación Dominicana”, apuntó el expresidente de la República.



El líder político calificó de atropello lo que ocurre con el apresamiento de dirigentes del PLD. “Y es de vital importancia que entendamos que los últimos acontecimientos no son un hecho aislado, no son fortuitos”, afirmó Medina.



Sostuvo que desde el Ministerio Público se busca afectar al partido morado. “Estas acciones solo buscan intimidar al partido con más posibilidades de vencer en las elecciones de 2024. Solo tienen como meta acompañar el deseo reeleccionista de un presidente que no cuenta con el favor del pueblo. De un presidente que quiere ganar en la corte lo que no puede ganar en las urnas”, dijo en alusión directa al presidente Abinader.



Afirmó que desde el principio los casos judicializados tenían intenciones políticas “disfrazados de justicia independiente”. “Lo que al principio se intentó disfrazar como justicia independiente” se ha desvelado como el brazo acusador al servicio de la reelección”. El presidente del PLD fue insistente en que “quieren sustituir las urnas por los tribunales. ¡Quieren que sea un expediente el que decida quién puede y quién no puede ser presidente en este país”.



El expresidente afirmó que el supuesto guión de politización de la justicia dominicana es importado y que ya países como Brasil y Bolivia lo vivieron.



“Ya lo vimos con Lula en Brasil, lo vimos con Evo Morales en Bolivia, lo vimos con Correa en Ecuador, entre otros. ¿Vamos a permitir que aquí también ocurra?”, se preguntó.



Advirtió que donde quiera que se ha judicializado la política el resultado es el mismo retroceso económico y en todos los órdenes. “Porque este camino por el que quieren llevar a la República Dominicana es un camino que ya han transitado otros países y los ha llevado a destinos muy peligrosos. Ya sea en Brasil, o en otros países de América Latina, la judicialización de la política, siempre sigue el mismo guion y obtiene los mismos resultados.



Y agregó: “Y finalmente, el daño se extiende a toda la sociedad y se traduce en décadas de retroceso. Retroceso de la libertad de expresión, retroceso en los derechos civiles y, por supuesto, retroceso en la economía, fruto de la inestabilidad”. La advertencia sobre el retroceso que genera la judicialización de la política, que hizo Medina llegó luego de esa afirmación.



“Sucede así que décadas de crecimiento democrático, social y económico de las grandes mayorías, se pierden muy rápidamente por los intereses y las ambiciones desmedidas de unos pocos”, aseguró.

Medina llamó a la militancia peledeísta a luchar para defender el legado de la organización porque es el único que está en condiciones de sacar del poder a los actuales inquilinos del Palacio Nacional. Igualmente, instó al candidato presidencial, Abel Martínez a seguir trabajando como lo está haciendo.

Danilo denuncia la judicialización de política en RD

Dice todavía hay tiempo para salvar la situación



El expresidente advirtió que el país podría estar entrando en una crisis de no retorno, pero que aún está a tiempo de salvar la situación. “Podríamos estar llegando a un punto sin retorno, pero aún estamos a tiempo de enderezar la situación y volver a la cordura. No tenemos por qué seguir esa hoja de ruta hacia el caos y la pérdida de libertades Estamos a tiempo de unirnos como sociedad para exigir que el sistema judicial actúe de manera verdaderamente independiente y justa. Para exigir que se respeten principios básicos de nuestro sistema de justicia, como la presunción de inocencia. Porque las garantías procesales de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin excepción, están por encima de la política”, sostuvo.



Medina habló durante la asamblea del Comité Central que originalmente fue convocado para aprobar el método de elección de las candidaturas a cargos de elección popular, pero también sumó a la agenda la respuesta ante el caso Calamar. El PLD aprobó el método de encuesta para escoger la mayoría de sus aspirantes para las elecciones de 2024, pero también hará primarias para regidores y vocales. Abel Martínez será ratificado en una asamblea de delegados. El PLD se solidarizó con Medina por su enfermedad.