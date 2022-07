Email it

El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, fue enfático al decir que la organización política no es responsable de los actos que, individualmente, hayan cometido exfuncionarios.

El también miembro del Comité Político manifestó que lo que hay es que juzgar a los responsables, no a los que no lo son, independientemente de que sean miembros del partido o no.

“Cuando dicen muchos funcionarios del PLD, no son muchos miembros del partido, quizás miembros del comité central, o del comité intermedio o de base”, expresó Dantés.

Añadió, que aunque sean personas vinculadas a funcionarios y a miembros del PLD, “una cosa no tiene que ver con la otra y el colectivo no es responsable porque no era quien dirigía las instituciones”.

“No es mentira que este gobierno intentará hacer uso de eso como arma política en la campaña, pero creo que la gente se está cansando del circo y se está dando cuenta que no es más que una narrativa que ha creado el gobierno”, apuntó José Dantés.

El dirigente político hizo énfasis en que hay que tener cuidado en cómo los medios de comunicación manejan la información y la dan a conocer a la sociedad, “porque no pueden pagar justos por pecadores”.

Continuó diciendo que el PLD no se dejará distraer por estas cosas y continuará con el proceso de transformación y fortalecimiento.

Despilfarro a través de la entrega de pensiones

En otro sentido, Dantés también señaló que en el país se ha estado gestando un despilfarro de los fondos públicos al otorgar pensiones a gente que no cumple con los requisitos de los tiempos en el Estado ni la edad requerida para una pensión.

Además, criticó que el gobierno se ha sustentado sobre una serie de mentiras, una de ellas es la transparencia, “no hay gobierno menos transparente que este, no cumple con la ley de libre acceso a la información”.

La supuesta transparencia con la que se jacta no está, y ahora crearon otro discurso de que no se puede incrementar la nómina pública y nos quieren vender eso.

Ley de extinción de dominio

Considera que se llegaron a corregir algunos de los puntos que presentaban errores inadvertidos del proyecto de ley de extinción de dominio, entre ellos destacó el de la retroactividad y la presunción de buena fe, que no se parta de la ilicitud de los bienes.

Sin embargo, expresó que subsiste un elemento que le preocupa y es el de la autonomía de la acción de extinción de dominio, que significa que esta es autónoma de todo proceso, y que el simple hecho de que exista uno de cualquier naturaleza, no obstaculiza el que se lleva a cabo la acción de extinción de dominio.