Debates Código Penal se acercan a fase final; 31 diputados expusieron hoy

Santo Domingo.- Por tercer día, la Cámara de Diputados continuó los debates del proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana con 31 exposiciones en la sesión de este martes, en la que volvió a relucir el tema de las tres causales del aborto.

Al fijar sus posiciones, unos se expresaron a favor del derecho a la vida, otros respaldan la despenalización del aborto a través de las tres causales del desembarazo, mientras otros entienden que las tres causales deben excluirse y aprobarse una Ley Especial.

Las tres causales se refieren a los casos en que el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto, y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

El nuevo Código Penal, con 412 artículos, contempla la penalización a 69 delitos que no completa el código actual, entre ellos el feminicidio, sicariato, el lanzamiento del ácido del diablo, la invasión ilegal de propiedad y tierra privadas, la adulteración de alimentos, bebidas y medicinas, abuso del poder Policial, entre otros.

Hasta el momento, 48 diputados de distintas bancadas han debatido la importante pieza, misma que se votará este miércoles.

El presidente de la C ámara, Alfredo Pacheco, dijo al pleno que mañana tomarán “las decisiones”, luego de que algunas bancadas que no se han expresado, lo hagan. Asimismo, solicitó a los legisladores llegar temprano.

“Yo les pido a las bancadas que se preparen, porque es el día-mañana- en que vamos a tomar decisiones”, aseguró Pacheco.

Reiteró que hay algunas bancadas que no se han expresado oficialmente, quienes van a tener la oportunidad de expresarse con la prudencia debida, además de proponentes del proyecto. “Pero no es que vamos abrir los debates, porque ya el día grande de los debates fue hoy, que quisimos”, advirtió.

Parte de las exposiciones:

Lourdes Serrulle, de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que con la aprobación del Código Penal “debemos enviar un mensaje al mundo, que aquí en esta isla caribeña llena de gente linda y de buen corazón, el Congreso Nacional se pone de pie y a una sola voz dice es libre y es próvida”.

La legisladora del Distrito Nacional deploró que “hoy el país lo quieren invadir bajo el lema de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, ignorando el derecho del otro cuerpo y también alegando que en otros países se ha aprobado”.

Verónica Contraerás, consideró que en estos días se trata un tema de mucho interés para el país como es el Código Penal, que se debate y se va aprobar.

Adujo que “tenemos una formación en valores morales, soy mujer y defiendo los derechos de la mujer, pero también defiendo el derecho de los hijos”.

Magda Rodríguez, médico y representante del PLD por Santiago, indicó que “quiero decirla a las mujeres que sus vidas valen y tienen garantía constitucional. En la niñez, gravidez, adultez y en la vejez. Deploró que la sociedad dominicana no se haya podido de acuerdo con el tema de las tres causales.

La presidenta de la Comisión de Géneros de la Cámara de Diputados pidió a sus colegas “a no dejarse de estar hablando y confundiendo a la población. Estamos hablando de enfermedades que no sean compatibles con la vida, y cuando esté en peligro la vida de la madre. “Hay posiciones queremos defender posiciones, pero no podemos imponérsela a la gente”.

Hamlet Melo, congresista por la provincia La Altagracia de la Fuerza del Pueblo, señaló que el país tiene dos años esperando con ansias este Código Penal que incluye tipos penales como son el sicariato, los feminicidios y el cuatrerismo, que tanto afecta a su provincia.

Prisila D’ Oleo, exhortó a los diputados “no dejarnos amedrentar y presionar. Vamos asumir con responsabilidad y el derecho que el pueblo nos otorgó. Sin fanatismo, con coherencia y con derecho de protección, les digo que las tres causales no son la solución, son el medio para el fin en un determinado momento. Que hipócritas somos cuando celebramos el día internacional de los que tienen alguna condición especial, cuando hablamos de inclusión y queremos negarles el derecho de vivir a otros. Seamos coherentes”.

Aida López declaró que detesta la discriminación y la esclavitud, asumo con responsabilidad este Código Penal, pero indicó que no asume las condiciones de que no se incluyera las tres causales. Son tres excepciones, y apoyo en todas sus causas el informe disidente. Me siento orgullosa de pertenecer a esta Cámara en la que puedo decir que estamos en otros tiempos, estamos trabajando arduamente.Frank Ramírez, expuso que “discutimos el artículo 37 de la Constitución, sobre el derecho a la vida, pero justo en el 38 tenemos la dignidad humana.

La Constitución nos ordena garantizar los derechos de la mujer. Cuando una niña es violada por su padre, se le viola su dignidad, pero cuando la obligamos a llevar a cabo su embarazo, también le violamos su dignidad.

Héctor Féliz, vocero del PRD, expresó que en los artículos del 98 al 103 de este Codigo Penal, se tratan el feminicidio y el sicariato, fueron incluidos en el Código, por lo que no se debe dejar caer el proyecto de no ser incluida las los tres artículos.

El perredeísta por Barahona solicitó excluir los artículos, 109, 110, 111 y 112 referentes al aborto, y consideró que con el artículo 112 se deja una puerta abierta al aborto, y sometió al hemiciclo una modificación al proyecto de ley, de que se excluya del Código Penal para que se conozcan dentro de la ley especial de la interrupción del embarazo de forma voluntaria por causas excepcionales.

Ycelmary Brito Oneil (Juliana), de la Fuerza del Pueblo, defendió que se aprueben las tres causales en el Código Penal, para proteger la vida de la madre.

Luis Vargas Ramírez, del PLD por Azua, dijo que le da vergüenza que diputados estén con las tres causales, y por temor a que los religiosos no voten en próximas elecciones, y por temor a su partido, hoy voten en contra, “y se que está escrito que van a votar por el Código Penal, que está mutilado porque no creen en la dignidad de la mujer”.

Ignacio Mercedes, del PRM por Santo Domingo Este, dijo que el Código Penal es mucho más que las tres causales, y sugirió que las tres causales deben ir a un referéndum para que la población escoja si está de acuerdo o no con las mismas.

Tulio Jiménez, del PLD por San Cristóbal, externó que favorece por las tres causales, porque va a seguir coherente con lo hizo cuando el Código había sido apresado. “No es aborto lo que queremos los que propiciados las tres causales, sino lo que se apliquen los avances que tenemos científicamente se lleve a la medicina”, precisó.

Si los actuales actores son los que conducen las leyes y aplicarán este Código Penal, de nada va a servir de nada, porque el sistema está corrompido”.

Betty Gerónimo, del PRM realizó su exposición con lágrimas, señaló que las tres causales no es un tema político. Me siento mal y con vergüenza debatiendo aquí la vida. Señaló que no está aquí para complacer un grupo o no, porque ella con problemas pudo procrear dos hijos, y por tanto, Dios es quien nos da y nos quita la vida”.

Eugenio Cedeño, del PRM por La Romana, destacó que este nuevo Código Penal tiene 70 tipos penales, entre estos hay cuatro de ellos protegen a las mujeres, y 75 que fueron modificados para combatir la delincuencia y la criminalidad.

“Los hijos son motivos de orgullos, de amor, seguridad y de garantía. Lo que quiere la mujer es que el Estado la proteja. Si el presidente observa este nuevo Código Penal, es la sociedad dominicana que perderá una legislación moderna”, puntualizó.

