Al igual que a principios de enero de este año, el Congreso Nacional cerró ayer los trabajos correspondiente a la primera legislatura ordinaria que se inició el pasado 27 de febrero, dejando tras su paso debates en torno al proyecto de ley del Código Penal.



Los temas considerados controversiales en la iniciativa volvieron a suscitar y no se hizo esperar los reclamos y demandas a los congresistas de parte de los distintos sectores que, como es común, se agruparon frente al edificio parlamentario, mientras otros se expresaron a través de notas de prensa y redes sociales.



El pasado 14 de julio, la Cámara de Diputados remitió el más reciente proyecto del Código Penal a la Comisión Permanente de Justicia para que lo estudie. La pieza, cuyo proponente principal es el diputado perremeísta Elías Báez, venía de ser depositada en la Cámara siete días antes.



Las diferencias en la nueva legislación apuntan básicamente a sus artículos 109-112, 123 y 185, donde queda fuera las tres causales que permitirían el aborto; no se incluye la palabra “orientación sexual” como causal de discriminación; y se exime de violencia doméstica o intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos, ejercida por los padres o tutores, sin patrón de violencia o abuso físico.



Entre los pro y en contra del pliego de ley destaca el Conani, feministas, colectivo “RD es de Todes”, organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Unida y sectores empresariales.



Los comentarios de los grupos señalados revivieron luego que, la semana pasada, el diputado José Horacio Rodríguez denunció a través de su cuenta de twitter que la comisión apoderada del proyecto buscaba dar “un palo asechado” al rendir un informe de la controversial iniciativa. No obstante, las entidades siguen vigilantes, a la espera que se inicie la nueva legislatura ordinaria este 16 de agosto, donde la comitiva podría rendir el informe.