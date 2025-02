Algunos sectores creen que empresas mineras deben ser retiradas de esta reserva; otros afirman que pueden coexistir

El anuncio del presidente Luis Abinader de que en su discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero ofrecerá una solución definitiva al tema del pasivo ambiental que deja la explotación minera a las Cuevas del Pomier mantiene en expectativas a sectores en torno a esta importante reserva arqueológica.



En una cobertura especial, el equipo de Despierta con CDN se trasladó ayer a este monumento natural, enclavado en la parte norte de San Cristóbal, para conocer de cerca la situación y escuchar a los grupos interesados que se dividen entre los que creen que la explotación minera no es compatible con la preservación de este sistema de cavernas y los que exigen el retiro inmediato de las empresas mineras. En la transmisión, que duró cerca de dos horas, recobró interés los resultados del informe realizado por George Veni, experto estadounidense especializado en el estudio de cavernas, quien vino al país a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente el año pasado.



Este levantamiento evidencia daños irreversibles a esta área protegida producto de la actividad minera y operación de canteras. El estudio da cuenta de siete cuevas dañadas y nueve destruidas, algunas de las cuales contenían pictografías y petrográficos.



GeorgeVeni, invitado al programa Despierta con CDN, abordó con detalle el impacto causado por más de cuatro décadas de explotación minera a este espacio constituido en patrimonio cultural y natural de la República Dominicana.



Con énfasis en el estudio realizado, el doctor en geología afirmó que el 6% de las canteras que allí operan está dentro de esta reserva, cerca del 70% está en la zona de amortiguamiento del área protegida y aproximadamente el 20 % está fuera de la zona protegida. Veni, quien se desempeñó durante 16 años como director del National Cave and Karst Research Institute, advierte que el daño ocasionado a las cuevas puede ser mayor al presentado en este informe.



“Hay cuevas que fueron destruidas y no podemos restaurarlas… No solo me preocupa el arte rupestre que está siendo dañado, sino que también el agua que sale de esos manantiales también está siendo afectada”, alertó.



Entre sus argumentos, citó una investigación en la que se descubrió que el 30% del material que está en los explosivos no se consume totalmente, el cual se infiltra y pasa a los recursos de agua subterránea.



Los mineros se defienden



El levantamiento, autoría del geólogo estadounidense en las Cuevas de Borbón no tiene mucho crédito para Richard Corporán, representante de la Asociación de Mineros del Pomier y miembro del Frente de Lucha por la Coexistencia de las Cuevas del Pomier y la Minería. Tampoco para Ricardo Corporán, representante de Industrias Gat, una de las empresas mineras que ha establecido canteras en los alrededores de esta reserva antropológica.



“Nosotros diferimos del estudio del doctor Veni por varias razones. La primera es que el estudio fue sesgado porque no participó la comunidad, ni participó la zona minera. Solamente participó el señor Domingo Abreu, que fue el que acompañó al señor George Veni. Desde el principio dijimos que el estudio no refleja la realidad”, comentó Richard Corporán.



En defensa del sector que representa, sostuvo: “La zona norte de San Cristóbal toda la vida ha dependido de la minería y hemos convivido tanto la minería como la coexistencia de las cuevas”.



Durante su participación en Despierta con CDN, afirmó que las empresas y el sector minero han respetado los límites de área protegida y su espacio de amortiguamiento.



“El que visitó la cueva en los últimos 40 años y vuelve ahora puede ver que no ha habido ningún impacto negativo con relación al cuidado de las cuevas. Las cuevas están intactas, están mejor que como estaban hace tiempo”, aseguró.



Sobre el impacto económico en la comunidad del Pomier, el empresario destacó que la zona norte de San Cristóbal depende totalmente de la actividad minera. “Somos más de 4,000 familias que dependemos de esta actividad. Entonces, nosotros lo único que pedimos, y hemos pedido siempre, es que se mantenga la coexistencia”, expresó.



Ambientalista espera se asuman resultados del estudio



Número que le parece exagerado al arqueólogo y ambientalista Domingo Abreu, quien ha encabezado una lucha a favor de la conservación de este patrimonio cultural que lleva ya cuatro décadas.



En calidad de invitado, primero, reiteró que la coexistencia no es posible entre la minería y la conservación y “menos en un sitio tan frágil como este”.



Sobre las expectativas en torno a lo que anunciará el presidente Luis Abinader este 27 de febrero acerca de esta problemática, expresó lo siguiente: “El trabajo realizado por el doctor Veni, apoyado inclusive por muchos otros trabajos realizados anteriormente, establece que no es posible continuar con la actividad minera en esta zona. Si al presidente se le informa, mire, el resultado es que no es posible continuar la minería en esta zona, se supone que no va a decir, bueno, no vamos a hacerle caso al informe y vamos a continuar con una minería aquí. Se supone, eso es lo que nosotros suponemos, ¿no? Estamos esperando lo contrario, que el Estado asuma los resultados de un estudio por el cual el propio Estado pagó”.



El también director del Grupo Espeleológico de Santo Domingo consideró necesario el movimiento de las empresas mineras de la zona y comenzar un trabajo de recuperación, especialmente en la vegetación.

Elenco de Despierta con CDN se trasladó ayer a las Cuevas del Pomier.

Piden otro estudio imparcial



Pero antes de tomar cualquier decisión, desde la óptica de Ricardo Corporán, representante de Industrias Gat, una de las empresas mineras que han establecido canteras en los alrededores de esta reserva antropológica, lo primero que el Estado debería hacer es mandar a “hacer un estudio de manera imparcial, con personas imparciales, no con personas interesadas, donde ni participemos nosotros ni participen personas que todo el tiempo se han empeñado en desacreditar la minería”.



“Yo tengo para decirles lo siguiente, para hablar de manera justa. Yo tengo 37 años de edad y si acaso se le ocasionó algún daño a las cuevas en tiempos donde yo todavía no tenía conocimiento, bueno, habrá que ver. ¿Qué sucede? Hay una realidad aquí que no se ha dicho. Si las cuevas fueron afectadas en aquel tiempo quizás por desconocimiento, quizás porque las autoridades en ese momento no estaban pendientes de las cuevas, es una cosa, pero nadie puede decir, absolutamente nadie, que a la cueva en este tiempo, en los últimos 30 años, se le ha hecho daño”. Sostuvo que tienen cerca de ocho meses que no pueden hacer voladura para fragmentar la roca, por lo que se está realizando extracción mecánica, “porque no nos dan los permisos por estos conflictos que están sucediendo”.