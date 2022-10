Diferentes sectores piden destitución del Ministro de Interior y Policía por desligarse de la seguridad ciudadana

Las recientes declaraciones del ministro de Interior y Policía, Jesús-Chu- Vásquez Martínez, en materia seguridad ciudadana han provocado una avalancha de críticas en distintos sectores de la sociedad dominicana.



A propósito de la delincuencia e inseguridad que se vive en Villa Mella, Santo Domingo Norte, Vásquez Martínez aseguró el pasado miércoles que a la entidad a su cargo sólo le compete diseñar las políticas en materia de seguridad ciudadana, no su aplicación, porque, según enfatizó, la ejecución es responsabilidad de la Policía Nacional.



Para el exministro de Interior y Policía, José Ramón (Monchy) Fadul, las declaraciones del actual ministro de la institución que dirigió, son desacertadas porque la inseguridad no es un tema de la Policía Nacional, sino del Poder Ejecutivo que debe enfrentarla, a su juicio, mediante proyectos de soluciones de los principales problemas de la sociedad.



“El problema de la seguridad ciudadana es un problema de los planes sociales, de los proyectos de solución al empleo, a la luz, al narcotráfico, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la tecnología, es un problema social que debe ser asumido por el Poder Ejecutivo”, resaltó.



El exfuncionario aclaró que la Policía Nacional no es responsable de la seguridad ciudadana en profundidad, debido a que la institución del orden simplemente “tiene una política preventiva y represiva como es normal en todos los países del mundo”.



“No noto los planes sociales, los planes de integración de la comunidad, en términos de soluciones de sus problemas cotidianos, no lo noto, no existen, y si existen no están siendo funcionales”, manifestó al ser consultado por elCaribe.



Para el también exministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, las declaraciones de Chu Vásquez “son un reflejo del fracaso del plan de seguridad ciudadana del presente gobierno, cuya responsabilidad principal es del Palacio que ha monopolizado el control del tema en sus manos, ignorando las atribuciones del Ministerio de Interior y Policía”.



Expresó a elCaribe que “mientras el director de la Policía siga despachando directamente con el presidente, al margen de su superior jerárquico inmediato, no podrá haber un mínimo de coordinación en las políticas y planes a implementar” indicó.



“Esta vieja práctica de desconocer al Ministerio en beneficio de la Policía, es una herencia trujillista que no ayuda a la lucha contra la delincuencia”, añadió el exfuncionario.



Poder Ejecutivo: consultor jurídico



Para el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, Vásquez debe responder a las cuestionantes que se hacen por decir que la responsabilidad que tiene el organismo es la de diseñar la política de seguridad ciudadana y la migratoria en la República Dominicana, no su ejecución.

“Yo tendría que hablar con el ministro para que él me diga cuál es la justificación porque yo preferiría que fuera el ministro de Interior y Policía el que respondiera de esas expresiones que él emitió”, dijo ayer Peralta.



“Lo que yo he visto en los medios, porque no he conversado con el ministro, es que él dice que el ministerio traza las políticas y que la Policía es quien ejecuta en el terreno y desde ese punto de vista tiene razón”, agregó al conversar con la prensa que lo abordó tras participar en la publicación del reglamento de aplicación de la Ley número 339-22 que habilita el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial.



Sociedad civil: Servio Tulio Castaños



Sobre el tema también habló al salir del acto, Servio Tulio Castaños Guzmán, coordinador del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional.



Castaños Guzmán considera que las declaraciones de Vásquez han llamado la atención y habría que ver primero “qué fue lo que motivó al ministro de Interior y Policía a dar unas declaraciones en ese tono”.



“Porque al fin de cuentas, la Policía es una dirección, y como dirección, es una institución adscrita al Ministerio de Interior, entonces yo creo que lo prudente sería saber qué fue lo que lo motivó”, dijo.



El también vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) indicó que en aras de contribuir a que al proceso de reforma de la Policía siga adelante, lo correcto es saber qué causó que Vásquez se expresara “en ese tono”.



Al ser preguntado sobre el proceso de reforma policial, Castaños Guzmán explicó que están trabajando en ello, evaluando a todos los miembros de la institución y sometiéndolos a procesos de capacitación.

En cuanto a este tema, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que el Gobierno, el presidente Luis Abinader y la Policía Nacional “están poniendo su mejor desempeño”.



“Sepan ustedes que en ningún lugar del mundo nunca la acciones delictuales se han extinguido de manera total, eso sería lo ideal y lo que todos aspiraríamos, pero en la realidad no es así”, sostuvo el funcionario.



Piden destitución de Chu Vásquez



Mientras que congresistas del oficialismo y de partidos opositores condenaron que el funcionario se desligara de la ejecución de políticas de seguridad para contrarrestar la delincuencia.



Legisladores de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) pidieron su inmediata destitución del ministro.



Yenrry Acosta (PLD), miembro de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara Baja; Víctor Suárez, miembro del Comité Político del PLD; y Fior Daliza Peguero (PRD) exigieron al presidente Luis Abinader remover del cargo al ministro.



Acosta indicó que el ministro se lavó las manos como Poncio Pilato al desligarse de sus responsabilidades.



“Jesús Vásquez Martínez, le vamos a cambiar el nombre; le vamos a poner Poncio Pilato, que aun teniendo la responsabilidad de la crucifixión de Jesús, se lavó las manos diciendo que él no sabía de eso y se lo entregó a los judíos para que lo crucificaran”, dijo al pedir que lo quiten del cargo.



De igual modo, los perremeístas Elías Báez, Francisco Solimán, Napoleón López Rodríguez (El Puma) y Luis Gómez Benzo reaccionaron con un rechazo a las declaraciones del alto dirigente del Gobierno.

Luego de la misma petición, Víctor Valdemar Suárez, sostuvo que el Ministerio de Interior y Policía ha caído en un grado de descrédito, de inoperatividad e ineficiencia.



“Él es jefe de la Policía Nacional. Solamente en un gobierno de Luis Abinader Chu Vásquez puede ser ministro de Interior”, expuso.



Asimismo, la diputada Fior Daliza Peguero, quien abogó por mejor remuneración para los agentes policiales, ponderó: “vamos a cambiar a Chu a ver qué pasa, pero tenemos que hacer algo, por Dios”.

Perremeístas rechazan declaraciones del ministro de Interior y Policía



Otros que también refutaron las declaraciones de Chu Vásquez Martínez fueron los diputados perremeístas Elías Báez, Francisco Solimán, Napoleón López Rodríguez (El puma) y Luis Gómez Benzo.



Los congresistas señalaron que el ministro de Interior no se puede desligar de sus funciones, ya que es el jefe inmediato del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then. En ese sentido, demandaron a ambos accionar en conjunto.



“El director de la Policía que se ponga las pilas, el ministro de Interior que le baje línea al director (de la Policía), que se ponga fuerte y vamos a trabajar”, sostuvo Elías Báez.



Reincidencia



No es la primera vez que legisladores solicitan al presidente Abinader la destitución del funcionario. Se recuerda que el pasado 30 de julio, el diputado oficialista Amado Díaz arremetió contra el servidor público.



“Chu Vásquez es un desastre y ese es un puesto para una gente que maneje los temas con criterio actualizado”, denunció el legislador.

Desastre

Amado Díaz: “Chu Vásquez es un desastre y ese es un puesto para una gente que maneje los temas” .

Poncio Pilato

Yenrry Acosta: “Jesús Vásquez Martínez, le vamos a cambiar el nombre; le vamos a poner Poncio Pilato”.