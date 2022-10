Email it

El ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez, debería explicar sobre las declaraciones que emitió ayer con las que desligó la institución que dirige de la aplicación de la seguridad ciudadana, consideran conocedores del tema.



Para el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, Vásquez debe responder a las cuestionantes que se hacen por decir que la responsabilidad que tiene el organismo es el de diseñar la política de seguridad ciudadana y la migratoria en la República Dominicana, no su ejecución.



“Yo tendría que hablar con el ministro para que él me diga cuál es la justificación porque yo preferiría que fuera el ministro de Interior y Policía que respondiera de esas expresiones que él emitió”, dijo Peralta.



“Lo que yo he visto en los medios, porque no he conversado con el ministro, es que él dice que el ministerio traza las políticas y que la Policía es quien ejecuta en el terreno y desde ese punto de vista tiene razón”, agregó al conversar con la prensa que lo abordó tras participar en la publicación del reglamento de aplicación de la Ley número 339-22 que habilita el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial.

¿Qué motivó a Chu Vásquez?



Sobre el tema también habló al salir del acto, Servio Tulio Castaños Guzmán, coordinador del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional.



Castaños Guzmán considera que las declaraciones de Vásquez han llamado la atención y habría que ver primero “qué fue lo que motivó al ministro de Interior y Policía a dar unas declaraciones en ese tono”.



“Porque al fin de cuentas, la Policía es una dirección y como dirección, es una institución adscrita al Ministerio de Interior, entonces yo creo que lo prudente sería saber qué fue lo que lo motivó”, dijo.



El también vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) indicó que en aras de contribuir a que al proceso de reforma de la Policía siga adelante, lo correcto es saber qué causó que Vásquez se expresara “en ese tono”.



Al ser preguntado sobre el proceso de reforma policial, Castaños Guzmán explicó que están trabajando en ello, evaluando a todos los miembros de la institución y sometiéndolos a procesos de capacitación.



Destacó la reciente graduación de mil policías que fueron entrenados durante un año y adelantó que coordinan con el Ministerio de Educación a la creación de un bachillerato en materia de seguridad ciudadana. Dijo que esto contribuirá a reclutar desde esos espacios a los futuros miembros de la Policía.



En cuanto a este tema, Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dijo que el Gobierno, el presidente Luis Abinader y la Policía Nacional “está poniendo su mejor desempeño”.



“Sepan ustedes que en ningún lugar del mundo nunca la acciones delictuales se han extinguido de manera total, eso sería lo ideal y lo que todos aspiraríamos, pero en la realidad no es así”, sostuvo.