El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, puso en circulación su libro en el que expone su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la República Dominicana en su camino hacia la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo.



Durante la puesta en circulación del tomo 1 del libro Por el bien común. Hacia un estado de bienestar para todos, Ulloa reflexionó sobre los retos estructurales de la nación y puntualizó sobre las acciones que se deben desarrollar para garantizar justicia social, equidad y desarrollo sostenible a toda la población.



Señaló, que el bienestar no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho accesible para todos, cimentado en el acceso a oportunidades y recursos esenciales para una vida digna.



“El bien común es el fundamento sobre el cual se edifica una nación justa, próspera y sostenible. No es la simple agregación de intereses individuales, sino la construcción de un orden social donde el desarrollo económico, la justicia y la equidad se articulan en beneficio de todos”, expresó el autor de la obra presentada en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.



Deberes del Estado



Ulloa, precisó que su propuesta se basa en un modelo de bienestar integral que promueve la igualdad de oportunidades. Destacó la importancia de la educación, salud, vivienda, transporte y empleo como pilares fundamentales.



“El Estado debe garantizar el acceso universal y de calidad a estos servicios, no solo en términos de cobertura, sino también en cuanto a la calidad de estos”, resaltó el escritor.



“Este modelo promueve el progreso económico de forma justa. La verdadera transformación ocurre en el contacto directo con las comunidades, escuchar sus necesidades y actuar para mejorar sus condiciones de vida, pero desde las posiciones de poder”, afirmó el autor.



El prólogo estuvo a cargo del destacado jurista y expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Subero Isa, quien destacó que se trata de un libro que plantea una visión amplia de soluciones que impulsarán las transformaciones que requiere el país.



“Ulloa no solo analiza estos desafíos con precisión, sino que propone soluciones valientes, basadas en un marco jurídico sólido y en políticas públicas que trasciendan los ciclos políticos. Su enfoque, profundamente práctico y realista, refleja un entendimiento claro de que el fortalecimiento institucional es la base para garantizar derechos y construir confianza entre el Estado y la ciudadanía”, destacó el magistrado.

Por qué escribir el libro y sus aportes

Pablo Ulloa, que es abogado, psicólogo y experto en políticas públicas, resaltó que la obra refleja su compromiso con una República Dominicana donde el bienestar sea un derecho, no un privilegio. Subero Isa destacó que el libro recuerda que la construcción de un estado de bienestar es un esfuerzo colectivo. “Su mensaje es claro: el bienestar no es un privilegio, sino una responsabilidad compartida que requiere visión, compromiso y acción”, agregó.