PUERTO PLATA.-El presidente del Comité Provincial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Vladimir Céspedes, afirmó que la desatención del gobierno y el ayuntamiento han convertido a Sosúa en un pueblo invivible, en un desastre y está agónico.

En ese sentido, Céspedes dijo que ese desastre se debe al deterioro de los servicios enormemente y por culpa de las autoridades el microtráfico, la prostitución, el narcotráfico y la delincuencia se han apoderado por completo de este destino turístico.

“Todos esos males han surgido y desarrollado en las caras de las autoridades y éstas ni caso hacen ante los reclamos de la población de que sean enfrentados para erradicarlos o controlarlos”, criticó el ex fiscal de este distrito judicial, quien fue entrevistado por los periodistas, Manuel Gilbert y Hugo Gómez Guzmán en el programa televisivo “Todo Incuido”.

Durante la entrevista concedida al citado programa que se difunde por el canal 10 de Musa Visión de lunes a jueves, de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche, Vladimir Céspedes denunció un grupo de personas insanas de la mente deambulan desnudas por las calles, en las que defecan y no se le presta atención.

“Estos espectáculos deprimentes los presencian los extranjeros que residen en Sosúa y los turistas nativos y foráneos y la imagen negativa que se proyecta de nuestra comunidad es la que se están llevando fuera del país”, subrayó el dirigente político.

Destacó el conflicto que existe entre los playeros, debido a que el gobierno que suscribió un documentos comprometiéndose a hacer tres plazas y hoy sólo les está construyendo una y también hay una desatención a los diferentes sectores del municipio.

“No se construyen obras, no se asfaltan las calles, no se recogen adecuadamente los desechos sólidos, tenemos un vertedero que se incendia con frecuencia, afectando los vuelos y la salud de la gente de Las Cucarachas, La Unión, La Caoba, en Cangrejos y en Villa Liberación”, recalcó.

Vladimir Céspedes expresó que todo eso está pasando y no se resuelve nada. Añadió que el puente de Cangrejo fue demolido hace un año y tres meses y los trabajos marchan con lentitud y la semana pasada cuatro turistas no se percataron que el puente no estaba se fueron al río, resultando muerto uno y tres resultaron heridos.

“Sosúa está convertido en un desastre. El hospital que José Ignacio Paliza reclamaba revolcándose en el suelo con una cruz en el pecho, no se ha hecho a pesar de que el Secretario Administrativo de la Presidencia, con todo el poder del mundo”, apuntó.

Se quejó, del mismo modo, que a tres años del inicio de su gobierno el presidente Luís Abinader nos haya iniciado la autopista del Ámbar que unirá a Puerto Plata con Santiago, la que prometió construir 16 de agosto del 2020, cuando comenzó su mandato.