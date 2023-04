Deploran en “Marcha Patriótica” indiferencia comunidad internacional ante situación de Haití

Email it

San Pedro de Macorís, Rep. Dom.- El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez, actuando como vocero de la Marcha Patriótica RD, deploró hoy en esta ciudad la indiferencia que, ante la extremadamente grave y peligrosa situación de Haití, mantiene la comunidad internacional y que muestra un alto grado de hostilidad contra la Nación y el pueblo dominicano.

Al intervenir este sábado ante cientos de petromacorisanos y residentes de la región Este, que se integraron a la Marcha Patriótica RD-San Pedro de Macorís, el doctor Gómez Ramírez aseguró que es necesario que el gobierno propicie un fuerte impulso a la construcción del muro fronterizo, despejando el misterio que se expresa en una inexplicable lentitud y falta de información, pese al agravamiento de la situación en el vecino país.

Agregó que “la comunidad internacional, entiéndase la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), las grandes naciones más comprometidas con Haití como Estados Unidos, Francia y Canadá, no les interesa reconocer que nosotros no somos culpables de la desgracia del pueblo haitiano y, sobre todo, que sus problemas no pueden ser resueltos a costa de la República Dominicana”.

Puntualizó que los ciudadanos siguen haciendo estas demostraciones patrióticas porque entienden que es necesario que Haití logre su levantamiento institucional, con el concurso del pueblo haitiano como agente activo de su desarrollo.

Empero, manifestó, necesita ser ayudado por los líderes de la comunidad internacional y hemisférica, de los que se requiere ahora como nunca antes un urgente esfuerzo de mucha autenticidad, consistencia y sinceridad, capaz de rescatar y reconstruir a Haití en Haití.

El presidente del Instituto Duartiano subrayó que no bastaría una colaboración internacional que se le limite a proveer fuerzas de carácter militar para restringir el estado de violencia que impera en Haití, sino que es necesario, además, trabajar en su registro civil para que sus súbditos obtengan un documento de identidad y electoral confiable, que permita procesos democráticos y el surgimiento de autoridades legítimas y fiables, en capacidad de auspiciar y establecer la anhelada paz social en esa nación.

Gómez Ramírez indicó en su discurso, pronunciado ante una nutrida multitud que, tras marchar, se concentró en el parque Duarte de la Sultana del Este, que “el Congreso Nacional debe de acatar el artículo 10, numeral 2, de la Norma Suprema y cumpla con el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza que privilegia en la adquisición de propiedad de los dominicanos y el interés nacional”.

El recorrido de la Marcha Patriótica RD-SPM

La Marcha Patriótica RD-San Pedro de Macorís inició el trayecto desde la plaza de la catedral San Pedro Apóstol, ubicada en la calle Anacaona Moscoso y recorrió las calles Sánchez, Duarte, Padre Lucciani, avenida 27 de febrero, Luis Amiama, Independencia y culminó en el parque Duarte, en la avenida Independencia, en esta ciudad.

Entidades y personalidades que participaron

A la actividad se integraron Raymundo Ortiz Díaz, alcalde de San Pedro de Macorís; Aracelis Villanueva, gobernadora y comisiones de los centros y filiales Duartianas de esa ciudad, de San José de los Llanos, Guayacanes, Ramón Santana, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, Azua, Barahona y New York.

Asimismo, los movimientos de la sociedad civil Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional (ProNación), Polo Soberano, Duartianos Unidos, República Dominicana por lo Alto, Movimiento Tricolor, Somos La Resistencia RD, Patria Libre, Mesa de Coordinación Nacionalista, Red de Abogados Católicos, Movimiento Única Vía, Proyecto de Desarrollo Estratégico de Santo Domingo Este, Fundación RD Inclusiva, Movimiento Cívico Latidos por la Patria y Acción Cristiana RD.

Los partidos políticos que se sumaron a la Marcha Patriótica RD fueron Foro Permanente de Partidos Políticos, Partido Quinta República, Partido Cívico Renovador, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), entre otros.