Tras el Congreso Mundial del Derecho, RD se yergue como ejemplo democracia, madurez política y respeto a derechos

Al concluir ayer el Congreso Mundial del Derecho, del que fue anfitrión por tres días la República Dominicana, el presidente de la Asociación Mundial de Juristas y de la Fundación de Derecho Mundial, Javier Cremades, expresó que como resultado de esta gran actividad fueron identificadas dos amenazas que tienen que ver con la dificultad de acceso a la verdad y los ataques al poder judicial a nivel global.



En el discurso de clausura del evento, en el que más de 300 juristas de 70 países analizaron y debatieron los diferentes temas para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el mundo, Cremades indicó que como resultado de los trabajos se identificó como una amenaza principal la dificultad de acceso a la verdad, al señalar que la digitalización ha multiplicado la información, pero que ha hecho más difícil comprobarla, claramente, en la era de la posverdad.



El máximo representante del Congreso Mundial del Derecho refirió, en un acto encabezado por el presidente dominicano Luis Abinader y el rey de España Felipe VI, que la segunda amenaza o desafío que se determinó, son los ataques al poder judicial, que se presentan no sólo en regímenes autocráticos donde no existe esa independencia, sino también en democracias consolidadas.



“La creciente polarización social ha puesto bajo presión a los jueces y, el Poder Ejecutivo, siente la tentación hoy más que nunca de polarizar la justicia para sortear, para evitar los contrapesos y la separación de poderes. Sin embargo, este Congreso no ha sido solo un diagnóstico, ha sido también un espacio de propuestas y de esperanza y todas parten de una verdad fundamental: para mantener el Estado de Derecho no bastan leyes e instituciones, se necesita que los ciudadanos lo comprendan, lo hagan suyo y lo defiendan”, manifestó Javier Cremades.



Mientras tanto sigamos trabajando para que cada uno de esa responsabilidad siga siendo una pequeña fuerza a favor del Estado de Derecho y que eso nos permita a todos perseguir unidos nuestros sueños de paz y justicia en libertad.



Cremades indicó que como resultado del congreso surgió una nueva ONG auspiciada por la World Jurist para brindar asesoramiento jurídico gratuito a niños y familias que han sufrido abusos. El punto de partida será la India y Pakistán, pero enseguida, en el año 2026, con 25 países para llegar cuanto antes a todos los continentes.



Abinader: somos pioneros en justicia y nos corresponde defenderla



Al tomar la palabra de cierre del evento, el presidente dominicano Luis Abinader aseguró que la República Dominicana es pionera de la justicia en el continente, lo cual le compromete a defenderla y mejorarla cada día.



El mandatario manifestó que, hoy puede decir, con humildad y determinación, que esta nación avanza con paso firme hacia un modelo de gobernanza democrática basada en la colaboración institucional, en la transparencia y en la dignidad de todas las personas. En ese sentido, sostuvo que el Congreso no se clausura, sino que se proyecta, debido a que todos los actores que estuvieron se comprometieron a, desde los distintos países y contextos, a no dar por sentadas las democracias, a blindar las instituciones y a seguir construyendo un mundo donde la ley prevalezca sobre la arbitrariedad.



En su ponencia, Abinader aseguró que en los últimos años en la República Dominicana se han emprendido profundas reformas para consolidar una justicia independiente, moderna y transparente. Además, agregó, se ha colocado la transformación digital del sistema judicial en el centro de las prioridades. “Y lo hemos hecho convencidos de que la tecnología no sustituye a la justicia, pero sí puede hacerla más accesible, más equitativa y más eficiente”, insistió.



Rey Felipe VI de España defiende el Estado de Derecho



En un discurso cargado de emoción, el rey Felipe VI, manifestó que el mero hecho de reunir a todos los profesionales consagrados a la abogacía, magistratura, investigación, la enseñanza y hasta los más jóvenes, es de por sí una reivindicación alta, clara y poderosa del Estado de Derecho y una llamada a la defensa del imperio de la ley como única alternativa al imperio de la fuerza. “Vivimos un tiempo en el que se habla a menudo con palabras de trazo grueso de fragmentación, de desconexión, de barreras, de conflictos y de polarización. Vuestra disciplina, el derecho, todas sus variedades, puede ser también una víctima colateral de esas tendencias, pero también puede ser todo lo contrario un anclaje a nuestros principios y valores fundamentales y que por serlo deben ser universales”, expresó.



El rey Felipe VI, quien llegó a la República Dominicana la noche del pasado lunes, enfatizó que le consta que todos los presentes trabajan para que el Derecho consolide el sentido de ciudadanía, por lo que llamó a preservar ese empeño.



“Cualquier deterioro o menoscabo del Estado de Derecho es un empobrecimiento de la sociedad, de su vida política, de su capacidad de afrontar los desafíos comunes, frente a las promesas de eficacia o de soluciones simples para problemas complejos”, apuntó.

Luis Abinader y el rey Felipe VI inauguraron el monumento Flame por el Congreso.

Recibe Premio Mundial de la Paz y la Libertad

En el acto de cierre del evento, Sonia Sotomayor, jueza asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, recibió el World Peace & Liberty Award (en español Premio Mundial de la Paz y la Libertad).



Tras recibir el reconocimiento Sotomayor, visiblemente emocionada y entre lágrimas, expresó el gran honor que representa para ella este premio y agradeció haberlo recibido en “esta isla tan hermosa como República Dominicana”. El día de hoy comparto este premio con todos ustedes. Todos somos defensores del Estado de Derecho”.



También, se otorgó la medalla de honor a William M. Treanor, vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Georgetown y Decano del Centro de Derecho de Georgetown. Además, a Lin & Alexia Rogers, Patronos de la World Law Foundation.



Más temprano, en el marco de la vigésima novena entrega del Congreso Mundial del Derecho, el Monumento Flame, una obra del escultor Carlos Albert en honor a la Escuela de Salamanca y su legado en el derecho, la economía y la política. Este monumento está ubicado al frente de la Universidad del Caribe (Unicaribe), donde se desarrollaron 54 paneles en 14 salas simultáneas del Congreso.



El Congreso Mundial del Derecho fue inaugurado el pasado domingo en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), mismo lugar donde ayer fue clausurado el evento que será realizado nuevamente en Albania.