Los primeros tres meses del 2023 han generado angustias y dolor a cientos de familias que tienen un familiar desaparecido. Por más que han buscado y publicado sus rostros en redes sociales no han tenido noticias de estos.



Pareciera como si la tierra se los hubiera tragado y en estos casos, hasta las autoridades han perdido la pista de su paradero.



Las desapariciones se han convertido en una pandemia silente en el país. En menos de 100 días, en la República Dominicana se han extraviado más de un centenar de personas, pero de acuerdo a datos de la Procuraduría General de la República, han sido 104 personas desaparecidas, aunque la cifra pudiese ser más alta.



Durante el Reporte Especial de Julissa Céspedes, se reveló que entre el 2017 y el 2023 en el país han desaparecido 1,183 personas, de acuerdo a un diagnóstico realizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo.



Conforme a los datos de ese estudio, durante el programa de investigación que se transmite todos los domingos por CDN, canal 37, Céspedes indicó que de los 1,183 casos de desaparición, tan solo 740 fueron resueltos y otros 443 quedan aún pendientes.



El estudio señala que la provincia más afectada es Santo Domingo con un 46 % de los desaparecidos en edades que van desde los 10 a los 39 años, seguido de San Cristóbal, La Romana, San Juan, Monseñor Nouel y Duarte, en donde ocurren el 66 % de las desapariciones.



Desde el 2018, es decir, cinco años, las autoridades no les han dado ninguna respuesta a los parientes de Zoila Brito de quien se desconoce su paradero. La misma historia es la de Yendry Melo, de quién no se tiene rastro desde noviembre del año pasado.



Entre los nuevos desaparecidos están: Bienvenido Martínez, Nidia guzmán alias “Nini”, Apolinar del Orbe, José Valerio, Wileydy de los Santos, Rafael Tavarez alias “Papin”, Maritza Bello, Leny Moronta y Jheicok Alcántara. Todos los casos están abiertos y en proceso de investigación.



Entre los casos recientes de desaparecidos en RD



Dentro de los casos recientes está Bienvenido Martínez, de 85 años quien desapareció el 6 de mayo de 2023; Nidia Guzmán, de 78 años, desaparecida el 9 de mayo; Apolinar del Orbe, de 64 años, desaparecido el 12 abril; José Valerio, de 68 años, desaparecido el 17 abril de 2023.



De Leny Moronta, de 46 años, se perdió la pista el 18 abril; Wileydy de los Santos, de 13 años, desapareció el 22 de abril; Jheicok Alcántara, de 26 años, desapareció el 14 de enero; Rafael Tavárez, de 65 años, desapareció el 18 de noviembre de 2022 y Maritza Bello, de 57 años, desapareció en 2022.