El llamado al pacto nacional para tratar la crisis de Haití, propuesto por el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas del pasado lunes, generó un mar de críticas por parte de legisladores de la oposición.



El proyecto de ley sobre trata de personas y el que busca erradicar la violencia contra la mujer, sometidos por el mandatario el 12 de diciembre de 2022, fueron puntos que resaltaron los diputados no oficialistas para dudar del planteamiento del jefe de Estado, al considerar que con esas piezas se vulnera la soberanía de la República Dominicana.



“Si es para enviar proyectos como el de trata de personas, que es un irrespeto y es cercenar la soberanía de la República Dominicana, un proyecto que hubo que retirarlo del Congreso Nacional, si es para eso, nosotros no estamos de acuerdo con pacto de esa naturaleza”, manifestó Juan Julio Campos, vocero de los diputados peledeístas, que además acusó al presidente Abinader y al partido perremeísta de utilizar la propuesta como campaña política.



No obstante, agregó que si es un pacto para respetar la soberanía del país, “es otra cosa”.



De su lado, Rafael Castillo, diputado de Fuerza del Pueblo (FP), entiende que lo justo sería un pacto nacional para tratar la crisis de la vecina nación, pero que- según juzgó- lo que se ha visto en realidad y ha llegado al Congreso son “varios proyectos” sometidos por el Poder Ejecutivo “lesivos a la Constitución y a la República Dominicana”.



“Propuesta sin sentido”



Para el presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara Baja, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, la propuesta del jefe del Gobierno es “sin sentido” a quien le recordó que “el pacto es la Constitución”. Expresó que no se debe hablar de pacto.



Según el titular del Partido Frente Amplio (FA), de lo que sí debe tratar el presidente es “del negocio que hay en Haití”, de la supuesta ilegalidad. En esa línea argumentó que la República Dominicana debe pactar con las autoridades haitianas y todos sus sectores, así como con otros países.



“El presidente debe ceñirse a lo que dice la Constitución dominicana, que ese es el pacto de la nación”, ponderó.



A pesar de la anarquía que impera en Haití, Rodríguez Restituyo cree que en esa media isla hay organizaciones sociales y políticas que podrían ser convocadas a concertación.



Oficialistas y la Unphu aplauden llamado a pacto nacional



Contrario a los opositores, el presidente de la Cámara Baja vio positiva la propuesta de un gran pacto nacional. Afirmó que el tema haitiano y la relación bilateral debe de dejarse de politizar y verse como un tema nación que atañe a todos.



Alfredo Pacheco dijo que toda la clase política dominicana debe entender que como país se debe tener una única posición definida hacia la vecina nación independientemente de quien ocupe la primera magistratura.



Asimismo, Agustín Burgos, secretario del bufete directivo de la Cámara, se mostró convencido en que el tema abordado en la reunión conjunta del Congreso es patriótico, por lo que debe ser asumido por todos los dominicanos.



Se unió también a los sectores que apoyan el pacto anunciado por el Poder Ejecutivo la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la cual, a través de un comunicado, informó que ha sido sede y ente organizador de dos jornadas de foro, en donde se abordaron diferentes visiones y posibles medidas a asumir frente a la grave crisis que vive el vecino país de Haití.