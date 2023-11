El presidente de la República, Luis Abinader, designó al general Ramón Antonio Guzmán Peralta como nuevo director de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Eduardo Alberto Then.



“El general Ramón Antonio Guzmán Peralta (PN), queda ascendido a mayor general (PN), y designado director general de la Policía Nacional. Queda derogado el artículo 1 del Decreto núm. 656-21 del 17 de octubre del año 2021”, establece el decreto 557-23.



El mandatario hace el cambio luego de que el mayor general cumpliera el pasado 17 de octubre dos años al frente de la Policía, y llegara al borde del tiempo máximo permitido por esa institución.



La Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, en su artículo 23, establece que el director de esa entidad solo podrá ocupar el cargo durante dos años.



A través del decreto 557-23, el mayor general Eduardo Alberto Then (PN), queda colocado en honrosa situación de retiro, por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y es designado como asesor del presidente de la República.



Biografía de Then



El mayor general Eduardo Alberto Then nació el 25 de octubre de 1959, en San Francisco de Macorís, inició su carrera policial como aspirante a cadete, en la Academia para Cadetes de la Policía Nacional, en el año 1983, y egresó de esta con el rango de 2do teniente, en el año 1985.



Alberto Then asumió la jefatura de la Policía el 17 de octubre de 2021, luego de ser nombrado por el presidente Luis Abinader a través del decreto 656-21.



La gestión de Then quedará marcada por los trabajos de reforma de la Policía Nacional, que se aceleraron tras varios escándalos en la institución.



Biografía de Guzmán Peralta



El general Guzmán Peralta nació el 15 de agosto de 1962 en El Seibo e inició su carrera como miembro de la Policía Nacional el veinte de enero de 1986. Se graduó de Licenciado en Contabilidad en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) en el año 1992, en la actualidad ostenta el rango de general de la Policía Nacional.



Además de director de la Digesett, se ha desempeñado como director Adjunto de Investigaciones Criminales en Higüey, comandante Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, comandante Departamento de Investigaciones de Hurto al Patrimonio Público, entre otros.



Nuevo director



El nuevo director de la Policía, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta, en el momento de su designación se desempeñaba como director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).



En sustitución de Guzmán Peralta, el gobernante dispuso la designación del general Francisco Osoria de la Cruz, como director general de la Digesett.



“El general Francisco Osoria de la Cruz (PN), queda designado director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Queda derogado el artículo 7 del Decreto núm. 490-20 del 21 de septiembre de 2020”, indica el documento.