Santo Domingo, RD. – La Dirección General de Aduanas fue escogida por la Aduana estadounidense (U.S. Customs and Border Protection), para homologar los requisitos para sus Operadores Económicos Autorizados (OEA) con los del programa Customs-Trade Partnership Against Terrorism (Asociación de Aduanas y Comercio contra el Terrorismo), una muestra de la importancia que representa la República Dominicana como socio comercial para esa nación.

Con esta homologación, las empresas certificadas OEA en el país, se igualan a las buenas prácticas y estándares de cumplimiento internacional, lo que derivará en un fortalecimiento de su competitividad en los mercados internacionales.

“Esta estandarización de requisitos es un paso más para la aduana dominicana, para las empresas que hacen negocios desde aquí, y para el posicionamiento del país como un hub logístico de clase mundial”, manifestó el director general de Aduanas, al dar a conocer la información.

También, se ha de traducir en un incremento de las negociaciones bilaterales, y una reducción en los tiempos de despacho de mercancía hacia los Estados Unidos, al ser reconocidos como exportadores confiables, así como una mayor dinamización de la inversión extranjera en la República Dominicana.

La actualización en los requisitos para OEA surge de los nuevos desafíos y formas de comercio ilícito, que hicieron necesario una actualización al tratamiento de los riesgos que enfrentan las grandes, medianas y pequeñas empresas.

Solo hacia los Estados Unidos, la República Dominicana exportó unos 6,242 millones de dólares durante 2022, consolidándose como nuestro principal socio comercial, y recibió unos 1,521 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa.

Capacitación OEA

Recientemente, la DGA impartió un taller de formación sobre los nuevos requisitos mínimos de seguridad, tanto a empresas certificadas como a aquellas interesadas en obtener la certificación (grandes, pequeñas y medianas), y está programado la realización de otro taller el próximo mes.

En estos talleres, se les proporcionan, a los participantes, las herramientas necesarias para comprender los detalles del proceso de auditoría OEA, así como los beneficios de esta iniciativa, y, a la vez, informar acerca de cómo lograr el cumplimiento correcto de los nuevos requisitos mínimos de seguridad establecidos.

Actualmente, unas 567 poseen certificaciones OEA, dentro de las cuales se encuentran más de 200 MiPymes, lo que les ha permitido acogerse al Programa Despacho en 24 Horas y otros beneficios.