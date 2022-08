Email it

El presidente Luis Abinader dijo anoche que los aumentos de salarios de los distintos superintendentes son imprudentes debido a la situación que vive el país en estos momentos.



Al ser abordado por los periodistas, previo a encabezar el lanzamiento de la plataforma “Turismo en cada rincón”, el mandatario aclaró que en el Gobierno Central no ha habido ningún aumento debido a que su gestión maneja cada centavo con la mayor transparencia.



En cuanto a las Superintendencias que se hicieron aumentos, añadió que se trata de entidades autónomas que deben ser respetadas.



“En algunas Superintendencias yo no he podido cambiar ni siquiera el director porque están nombrados por varios años y así es que dice la ley. Esas entidades son autónomas y hay que respetar, y yo soy un respetuoso tanto de la ley, como de la Constitución”, afirmó Abinader.



Señaló que muchas de estas razones son porque estas leyes fueron promulgadas en períodos anteriores y tienen su orden y manejo.



Explicó que el gobierno o, a través del Ministerio de Administración Pública (MAP), trabaja para llevar al Consejo Económico y Social (CES) acciones que contribuyan a evitar que las entidades autónomas se aumenten los salarios, como ha sucedido en las últimas semanas con algunas Superintendencias.



Durante las últimas semanas se han registrado escándalos debido a que los incumbentes de algunas Superintendencias se han aumentado el salario en medio de la crisis inflacionaria que afecta al país debido a la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania. Entre las entidades en las cuales se aumentaron los salarios más criticadas están las Superintendencias de Bancos y de Electricidad.



Turismo en cada rincón



El presidente s Abinader y el ministro de Turismo David Collado encabezaron el lanzamiento de “Turismo en cada rincón”, la primera plataforma de promoción y apoyo al turismo local, con un enfoque de sostenibilidad e inclusión.



La iniciativa gubernamental tiene como centro la coherencia entre el conocimiento de los productos turísticos internos, y el desarrollo de las comunidades, logrando así un impacto redistributivo en todo el territorio nacional. El jefe de Estado destacó la importancia de la iniciativa del Ministerio de Turismo, ya que tendrá un impacto directo en las comunidades, en el emprendimiento y en la promoción sostenible del turismo interno.

Invitación a conocer las bellezas y la gente de RD

El ministro David Collado expresó que “Turismo en cada rincón” es una invitación a conectar y reconocer las bellezas de nuestra tierra y el talento de nuestra gente.” A través de esta iniciativa vamos a generar juntos una fiesta celebrando las bendiciones que Dios ha puesto a nuestra disposición, todos estos talentos”, expresó Collado. Afirmó que es una invitación para que la población se convierta en embajadora de nuestros destinos.