El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) expresó ayer su preocupación por la falta de coordinación para ofrecer información que, a su juicio, hay en las instituciones en momentos de emergencia y cuando ocurren los eventos.



Para el director de la referida entidad, Leonardo de Jesús Reyes Madera, en las instituciones de respuesta, socorro y emergencia del país, hay protagonismo con la intención de ofrecer informaciones de manera independiente, cuando lo correcto debería ser unión entre todos para resolver los problemas. Esto, a raíz de que ayer, tras ocurrir el sismo de 5.3, las instituciones reaccionaran cada una de manera individual y horas después del episodio.



“Es mi gran preocupación. Aquí estamos jugando a que no va a haber un terremoto de importancia, aquí estamos jugando al protagonismo, que quién lo dice primero, que quién lo dice mejor o quién es que tiene que decirlo, y que si no lo digo yo no sirve. No tenemos todavía, no hemos sido capaces, de desarrollar ese nivel de conciencia de que es un problema nacional y de que alguien tiene que tomar el liderazgo de eso en este momento”, expresó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.



Ante la vulnerabilidad en que se encuentran decenas de escuelas, el director de la Onesvie informó que el presidente Luis Abinader autorizó el inicio del refuerzo de 250 escuelas como un plan inicial.