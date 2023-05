Email it

El presidente de la Comisión Bicameral que estudia la propuesta de modificación de la Ley 87-01, sobre Seguridad Social negó que en su informe se esté planteando la reducción de la edad de retiro.



Al participar en el programa Despierta con CDN, durante una entrevista en Despierta con CDN, el diputado Agustín Burgos, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia La Vega, defendió la viabilidad del anteproyecto.



El congresista oficialista dijo que se está desinformando acerca de la propuesta de la Comisión Bicameral.

“Nosotros no estamos diciendo que se retiren a los 55 años, estamos hablando de una deuda social que tiene el Estado y la Seguridad Social con esas personas que cotizaron y que la misma ley dice incluso que les dará un bono y eso está en el limbo”, dijo Burgos.



Asimismo, agregó que la propuesta incluye un sistema de reparto para aquellos empleados con salarios mínimos y los que se encuentran por debajo de cuatro salarios mínimos del sector público.



“Estamos planteando la eliminación del veto, nosotros estamos planteando ahí que los pensionados puedan permanecer con su seguro de salud hasta que finalice su vida, que es lo que establece la Constitución de la República”, dijo Burgos, quien participó en la entrevista junto con Leymi Lora Córdoba, abogada y especialista en temas de seguridad social.



Lora Cordova indicó que el sistema de reparto impactaría cerca de un 80% de la población económicamente activa del sector formal.



Asimismo aclaró que la propuesta no incluye a los empleados informales, sino a los que están cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de República Dominicana.



La abogada consideró que este es un momento idóneo para abocarse a la reforma de la Ley 87-01 y elogió el trabajo que viene desarrollando la comisión bicameral que estudia la pieza.



“Ciertamente, hay que felicitar a la Comisión Bicameral porque fue un trabajo arduo, ellos han tenido tres años sin parar de trabajar. Incluso, fui testigo de varias sesiones donde se recibió a todo aquel que tenía algo que presentar con relación a la modificación a esta ley”, expresó.



Ambigüedades



Para la especialista en seguridad social, Leymi Lora, el informe presenta ciertas ambigüedades, y también advierte que podría resentir la economía.



“Muchas veces son variables duras que a la gente no les gusta escucharlas, pero son necesarias para poder garantizar a futuro, y durante todo el tiempo que sea necesario, el pago de los beneficios. Los elementos económicos y agentes sociales impactan directamente los montos de las pensiones”, expuso.



El informe además propone la creación de una procuraduría Especializada, afiliación para dominicanos en el exterior, redefine la conformación del Consejo de la Seguridad Social, entre otros aspectos.



El informe contiene propuestas de reforma a la Ley 87-01, que abarcan cambios que van desde la inclusión de tratamientos para niños con autismo hasta el abordaje de enfermedades mentales.



El presidente de la Comisión Bicameral, manifestó que ese organismo trabajó este informe desde el año 2021, estableciendo un mecanismo de trabajo que incluyó la realización de vistas públicas en distintas regiones, incluidas Santiago y otras ciudades.

Cuatro legisladores no firmaron el informe

De los 24 congresistas que conformaron la comisión bicameral para la reforma de la ley 87-01, sobre la seguridad social, los diputados Juan Dionicio Restituyo, Iván Silva, Omar Fernández y Eddy Montás no firmaron el informe.

Estos legisladores consideraron que el documento “tiene faltas e inconsistencias” que debieron ser analizadas antes de depositar las conclusiones finales.