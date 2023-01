Email it

Santo Domingo, RD. El instituto de Formación Política, doctor José Francisco Pena Gómez, celebró su XII ceremonia de graduación de la cual fueron egresados unos 638 alumnos, la cual estuvo encabezada por su presidente Hipólito Mejía y Francisco Cruz Pascual, vicerrector de la Universidad Católica Santo Domingo, en representación de su rector Ramón Benito Ángeles Fernández.

La ceremonia fue dedicada a la extinta maestra Yvelisse Prats de Pérez, quien fuera directora académica de la institución, cuyos familiares estuvieron presentes en la misma, correspondiendo a su nieta, la graduanda Laura Salvador Guerrero, las palabras en nombre de estos y de la familia Prats de Pérez-Guerrero.

Hipólito Mejía, en su condición de presidente de la institución, en el discurso central, expresó “Nuestro instituto ha trabajado, trabaja y trabajará con rigor y dedicación para capacitar ese tipo de servidores públicos.

En ese sentido, señaló, el objetivo principal de ese esfuerzo radica en que nuestros egresados sean capaces de poner en práctica un nuevo tipo de gestión, tanto a lo interno de las organizaciones políticas como en las posiciones públicas que les corresponda desempeñar, sea en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, o en el poder judicial.

Resaltó que, sin lugar a duda, el trabajo realizado hasta hoy a través del instituto tiene como fuente de inspiración y guía a nuestra muy querida e inolvidable compañera Ivelisse Prats Ramírez, cuyo espíritu y ejemplo permanecen con nosotros más allá de su ausencia física.

Recalcó que por eso, esta graduación ordinaria está dedicada a ella. “Nos alegra mucho contar con la presencia de numerosos familiares y allegados de nuestra distinguida y estimada homenajeada”.

“La compañera Ivelisse Prats Ramírez fue una mujer ejemplar con luz propia, con dotes intelectuales sobresalientes, y con una extraordinaria capacidad para exponer y defender con rigor y entusiasmo sus ideas, valores y principios”, expresó.

Enfatizó que ella fue una inspirada educadora que tomó en serio la educación política y la militancia partidaria y esa llama intelectual y ética iluminó todos los espacios de nuestro instituto.

“Desde allí emanó la luz que nos ha permitido impartir seminarios, cursos, talleres y conferencias, así como celebrar jornadas especiales en beneficio tanto de los participantes directos como de la sociedad” manifestó el exmandatario.

Dijo que es de justicia resaltar que, para nosotros, hablar de Ivelisse Prats Ramírez es inseparable de hablar del muy querido e inolvidable José Francisco Peña Gómez.

“Juntos, ambos extraordinarios compañeros representan el más sólido y noble legado de la educación política en la República Dominicana. Tres palabras sirven para resumir ese extraordinario legado: rigor, compromiso, sabiduría”, exclamó.

Queridos graduandos:

Al tiempo de felicitarlos sinceramente por haber completado exitosamente esta jornada educativa, quiero expresarles mi aspiración de que ustedes honren con hechos ese legado.

Son ustedes los herederos de una trayectoria ética y política que procura la justicia social y el desarrollo integral de nuestra sociedad, especialmente para beneficio de los menos favorecidos.

Agradece apoyo de la Universidad Católica Santo Domingo a Instituto José Francisco Peña Gómez.

Para concluir, permítanme expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Católica Santo Domingo por su persistente y vital respaldo a nuestro Instituto. Y agradecer, asimismo, a todos los funcionarios, docentes y colaboradores por su dedicación, honradez y lealtad.

Por su parte, Francisco Cruz Pascual, quien representó al monseñor Ramon Benito Ángeles, rector de la universidad Católica Santo Domingo, expresó que: “ la Universidad Católica Santo Domingo hace un llamado sincero para que comencemos a generar y desarrollar pensamiento crítico con base en una educación política que empodere a los ciudadanos para seguir construyendo una ética , unos valores y una política humanista, cercana a la gente”.

Amplio: “ Sea buena o mala nuestra postura sobre el sistema política que tenemos, no dejemos solos a los partidos, porque el sistema democrático depende de ellos y sin ellos no existe la democracia y sin democracia no hay libertad”

En el acto también habló Rafael Montilla, Gestor académico del instituto y la graduando Laura Salvador Guerrero, a nombre de los egresados y de la familia de la profesora yvelisse Prats Ramírez.

Estos nuevos 638 egresados fueron formados en los Diplomados Gerencia Política y gestión de Gobierno, coordinado por Angel Ulerio; Economía para No Economistas, coordinado por Julio Caminero; Planificación Estratégica por Mercedes Campusano; Gestión Municipal por Waldys Taveras; Gestión Publica de Calidad coordinado por el profesor Cesar Inoa; Ética en los Negociaos por Cinthya Pérez Sánchez, Estudio de los Partido Políticos en Republica Dominicana por Juan Alberto Liranzo y Genero, Ciudadanía y Política por Angela Caba.

Además del Presidente Mejía, Francisco Curz Pascual, Rafael Montilla, estuvieron encabezando la ceremonia la licenciada Pastora Méndez, directora administrativa, licenciada Luisa Sánchez, Coordinadora Académica, Darío de Jesús, presidente de Honor, Redames Abreu, Margarita Cordero, entre otros, miembros del Consejo Directivo.

Dirección de Prensa.