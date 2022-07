El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró ayer que se deben someter a otras personas que estén involucradas en el caso de corrupción en el que está acusado el exprocurador Jean Alain Rodríguez.



Al emitir su posición sobre el denominado caso Medusa, precisó que aunque entienden la estrategia del Ministerio Público al no incluir en el mismo expediente a funcionarios del más alto nivel que podrían estar, y a los ojos de la ciudadanía están comprometidos, la ley debe llegar a todos.



“Entendemos que la ley debe llegar a todos, incluyendo a quienes por comisión u omisión se hicieron partícipes de tales desmanes. El país atraviesa momentos muy importantes, determinantes en las aspiraciones de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, indicó el Consejo Nacional del movimiento no partidista.



Danilo se negó a destituir Jean Alain



Sobre las acusaciones de corrupción y otros delitos que se le hacen a Rodríguez, Participación Ciudadana dijo que hicieron “innumerables solicitudes” al entonces presidente Danilo Medina para que destituyera al exprocurador y detuviera los desmanes que denunciaban.



“Pero esos reclamos nunca fueron atendidos y, por el contrario, ese funcionario gozó de un apoyo incondicional, comprometiendo así la responsabilidad de las más altas autoridades de su gobierno”, recalcó.



A su consideración, el juicio del caso Medusa será una cátedra, no solo para el sistema judicial y los profesionales del derecho, sino una escuela de civismo para que todos los ciudadanos, políticos y funcionarios puedan mirarse en el espejo de lo que le puede pasar a quienes van al Estado a corromperse, mostrando un total desprecio por el respeto a las leyes, el honor y los principios morales que deben ser el fundamento de una sociedad civilizada.



Dijo que la publicación de los hechos corruptos que presuntamente cometió Rodríguez cuando se desempeñaba como procurador general de la República ha estremecido a la sociedad dominicana, pero que no les tomó por sorpresa debido a que habían denunciado estas situaciones en varias ocasiones.



“No podemos decir que estamos sorprendidos por el intrincado entramado de delincuencia que muestra el Ministerio Público en este expediente, ya que, tanto nuestra organización como muchos otros sectores de la sociedad civil y de la prensa de investigación, habíamos denunciado las públicas y evidentes anomalías”, señaló.

Reitera apoyo a PGR en lucha contra corrupción

Asimismo, Participación Ciudadana consideró que el expediente del caso Medusa, que consta de las 12,275 páginas, es un material de lectura obligada. Además, reiteró su confianza y apoyo al Ministerio Público y llamó a los ciudadanos a sumarse al “cuidado, el acompañamiento y el estímulo” de personas como la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho,