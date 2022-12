Diez niñas dominicanas viajarán mañana a los Estados Unidos donde vivirán una experiencia única e inigualable durante la inmersión en el Space Center de la NASA, en Houston.



Las adolescentes, de 9 a 15 años, viajarán como parte del programa “Ella es Astronauta”, que dirige la Fundación She Is, de origen colombiano, que ahora se instaló en la República Dominicana, con Tamara Vásquez en la dirección ejecutiva.



Vásquez explicó que el objetivo principal es que las tripulantes disfruten de una experiencia única, donde puedan conocer más sobre las ingenierías, los saberes científicos, las ciencias exactas y básicas, y de esta manera abrir un mundo infinito de oportunidades a quienes se atreven a soñar.



La fundación She Is desde Colombia firmó una alianza con el Space Center de la NASA, para impactar la vida de niñas en Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador que rompen los paradigmas de la pobreza.



Cinco de estas niñas fueron seleccionadas de un proyecto para la prevención de uniones tempranas que ejecuta el Programa Supérate. También la iniciativa cuenta con el apoyo del Gabinete de Innovación de la Presidencia, Voluntariado Banreservas, Banco de Reservas, Goya, Nosotras, entre otras empresas.



“He anhelado volar alto”



Melina de los Santos Castillo es una adolescente de 14 años que desde muy jovencita ha anhelado “volar alto hasta llegar a las estrellas y hoy la fundación colombiana She Is lo ha hecho realidad”.



Su carita angelical fue el rostro escogido para expresar ante el público lo que sienten 10 jovencitas que fueron escogidas por sus capacidades.



“En la inmersión en NASA espero seguir expandiendo mis conocimientos. Tener una mentalidad más clara de lo que quiero ser, cultivar mi autonomía”, expresaba la adolescente que actualmente cursa el cuarto de secundaria en la escuela Técnico Profesional Movearte.



De los Santos Castillo busca convertirse en una agente de cambio que inspire a la mujer dominicana a luchar por sus sueños.

Las adolescentes duran 5 meses capacitándose

Las jóvenes duraron cinco meses recibiendo clases virtuales previas a la inmersión, y ahora este domingo viajarán al país norteamericano para completar, en cinco días, el plan de estudios en las instalaciones de la NASA.



El viernes serán graduadas del programa de inmersión académica desarrollado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).