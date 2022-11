Diputada Fior Daliza Peguero renuncia del PRD

Santo Domingo – La diputada Fior Daliza Peguero anunció su renuncia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización política a la que pertenecía y en la que fue electa legisladora de la provincia de San Pedro de Macorís.

La congresista ofreció la información al agotar un turno en la sesión ordinaria de este martes, desde donde se declaró independiente.

Peguero fue vocero del PRD en la Cámara de Diputados.

“Digo desde esta curul que yo no me retiro de la carrera política que decidí hacer desde el año 2020. ¿A qué partido voy? Al partido que no solo me abra las puertas sino que de oportunidad de crecimiento; al partido que entienda que nosotras las mujeres tenemos mucho que aportarles; al partido que entre su política de gobierno tenga como prioridad la provincia San Pedro de Macorís”, sostuvo la legisladora.