El diputado del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática(OD), José Horacio Rodríguez, calificó la creación del nuevo Código Penal como complejo por abordar temas conflictivos en la sociedad.

Resaltó el enorme esfuerzo que han venido haciendo los congresistas en los últimos años por lograr una modificación a la legislación.

“Esfuerzos ha habido de sobra. Ha sido frustrante cada vez (…) A mí me sorprendió que en diciembre no se aprobó, entendía que los votos estaban en que se iba a aprobar, yo creo que a todos los que estábamos en el hemiciclo ese día nos sorprendió, nadie se lo estaba esperando”, aseguró al ser entrevistado en el programa “Mañanas Latinas”, que se difunde de lunes a viernes, por Top Latina 101.7, de 7:00 a 9:00 am.

Resaltó que el punto más conflictivo era el de las tres causales y que en ese entonces ya se conocía a quienes votarían en contra y que los mismos eran una minoría.

“Se hizo un código conservador para complacer a los sectores conservadores y muchos de los del sector conservador también votaron en contra del código que los estaba complaciendo”, citó como una de las causas por las que la pieza no pasó.

El miembro de la Comisión Coordinadora reveló que ha sugerido que el Código Penal sea aprobado por artículos, aunque les tome tres meses, “porque los artículos que puedan reunir las dos terceras partes serán ley”.

“Lo que pasa es que es cuesta arriba, es pesado, se puede tomar varios meses en el pleno discutiendo ese código y normalmente para eso están las comisiones, pero yo creo que este proyecto de ley lo amerita porque es una ley país”, expresó el congresista.