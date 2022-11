El diputado del Distrito Nacional, Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, anunció el depósito de una resolución legislativa que busca derogar la medida del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, que establece un horario anti ruido con el que se busca controlar la delincuencia.

El legislador, denunció que tanto el Ministro Jesús- Chu- Vazquez como el Director de la Policía- Alberto Then, se mantienen improvisando con la seguridad ciudadana del pueblo dominicano.

El diputado recordó que con dicha resolución se restringe la venta y comercio de los restaurantes, bares y discotecas, atentando contra la estabilidad económica dominicana.

Aseguró que dichas disposiciones son contrarias a la Constitución y a las leyes dominicanas, afectando el derecho constitucional a la libertad empresarial, libertad de recreo y asociación.

Consideró que las restricciones que pueden dar lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento, así como, a la cancelación de las licencias o permisos correspondientes, no cuentan con el aval legal ni el consentimiento de la población afectada.

Afirmó que los comerciantes y empresas del sector, se encuentran unificados en su oposición a dicha resolución y demás medidas anunciadas.

“El Ministro de Interior y Policía no puede criminalizar a empresarios, familias y trabajadores honestos por su incapacidad ante la delincuencia. Estas empresas que serán afectadas por la medida anunciada por el Ministro, apenas se están recuperando de la pandemia y en vez de ayudarlas, el Gobierno les asegura la quiebra y pérdida de su sustento. Con esta medida tanto el Ministro de Interior y Policía como el Director de la Policía Nacional, demuestran que no pueden controlar la delincuencia y que no tienen una verdadera estrategia para asegurar la seguridad al pueblo dominicano- afirmó.