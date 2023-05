La comisión especial de diputados conformada para investigar los conflictos entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC) para determinar si hay o no faltas graves en sus funciones, sostuvo ayer su primer encuentro en el que trazó, con unanimidad, la ruta crítica de trabajo.



Entre los documentos que la comitiva requerirá para las pesquisas figuran las actas del bufete directivo de la Cámara de Cuentas, las comunicaciones enviadas al Congreso Nacional, las entrevistas que se han realizado en los medios de comunicación, entre otras instancias, según indicó el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente del equipo legislativo.



Los 17 integrantes de la comisión especial estudiarán a profundidad esos materiales, para así “empaparse” del proceso investigativo y rendir un informe al pleno de la Cámara de Diputados en los 30 días señalados, en el que determinarán si procede no un juicio político, conforme a los artículos 80 y 83 de la Constitución.



A medida de que se avance con la investigación, los legisladores van a determinar si procede o no invitar a reunión a los miembros del órgano extrapoder, tal como establece el artículo 94 de la Ley Sustantiva.

Cabe destacar que este tema no se abordó en el encuentro.



La reunión de la comisión especial se llevó a cabo en el Salón Hatuey de Camps de la Cámara Baja, en donde participaron sus 17 integrantes. El próximo encuentro será este miércoles 17 de mayo, a las 9:00 de la mañana.



¿Inhibirse de la comisión?



Al ser preguntado sobre los legisladores que objetan su designación como titular de la comisión especial, Rogelio Alfonso Genao Lanza manifestó que la Comisión Permanente de Cámara Cuentas (la cual preside) sólo hace las propuestas, pero que quien “hace las ternas” es el pleno de la Cámara Baja y quien elige los miembros de la entidad fiscalizadora es el Senado de la República.



El diputado reformista reaccionó a las críticas de congresistas de oposición que no están de acuerdo con que miembros de la Comisión Permanente de Cámara Cuentas sean también integrantes de la comitiva especial, al entender que no se puede ser “juez y parte” de un proceso, porque afecta la objetividad de la investigación.



En ese línea Genao Lanza comentó que conoce la Ley 10-04 de la CC, los reglamentos internos y que también trabaja con la modificación de dicha legislación. “Respetamos la opinión de cada legislador. En el Pleno se presentó una comisión y no hubo objeciones en el momento que podía cambiarse la composición, y entendemos que esa comisión ahora está enfocada en hacer su trabajo, el trabajo que espera la sociedad y que le encomendó el Pleno”, indicó el también vicepresidente de la comisión bicameral apoderada de la reforma a la Ley 10-04.



Integrantes de la comisión especial Cámara de Cuentas



Además de Genao Lanza, integran la comisión especial de la Cámara de Cuentas los diputados César Santiago (Tonty) Rutinel, Rosendy Polanco, Pedro Antonio Tineo, Elías Wessin Chávez, Rubén Maldonado, Plutarco Pérez, Mayobanex Martínez, Víctor Suárez, Gustavo Sánchez, Saury Mota, Braulio de Jesús Espinal, José Horacio Rodríguez, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz y Lily Florentino. Dos de esos miembros pertenecen a la Comisión Permanente de Cámara Cuentas: Pedro Antonio Tineo y el presidente, Rogelio Alfonso Genao Lanza.

Máximo Castro y Gustavo Sánchez dan su parecer

Los diputados Máximo Castro y Gustavo Sánchez, de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Liberación Dominicana (PLD), respectivamente, ofrecieron sus versiones sobre la integración de los miembros de la comisión especial, en especial la del presidente.



Castro entiende que si el presidente de la comisión especial, que fue escogido por el Pleno, es objetado por los mismos integrantes de la comitiva, “entonces también habría que objetar a los proponentes de las resoluciones, porque son parte interesada”.



Se refirió a los diputados José Horacio Rodríguez Grullón (OD) y Gustavo Sánchez.



Castro precisó que en términos jurídicos, ellos tampoco deberían pertenecer al equipo designado. Sin embargo, a modo de voto de confianza, argumentó que “eso no tiene que ver, porque son legisladores y fueron escogidos para” hacer esa tarea.



De su lado, Gustavo Sánchez, quien destacó su deseo de renunciar de la comisión por ser proponente y miembro, señaló que es debido a que no quiere que sobre él se cuestione el proceso de investigación.



Reveló que consultó con todo el bloque de su partido sobre su inquietud, y ellos le dijeron “que la única persona que debería inhibirse es el presidente de la comisión”, Rogelio Alfonso Genao Lanza.



“Como miembro no tengo la obligatoriedad de tener conflicto de intereses, porque soy uno de 17. Por lo tanto, mi permanencia en la comisión no es cuestionadora de conflictos de intereses”, subrayó.