“Tengo una familia que mantener y deudas que pagar”, con esta expresión el titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, anunció ayer que solicitará al Ministerio de Administración Pública (MAP) que le repongan el salario mensual que le corresponde como responsable de promover y mantener la coordinación de los organismos de seguridad.



“Quiero aprovechar este espacio para anunciar que el salario del Centro de Operaciones de Emergencias que yo había rechazado, lo voy a aceptar otra vez, porque las deudas me arropan y tengo un carajito chiquito. Además de eso, me metí en un préstamo para arreglar la casa y la deuda me está matando”, expresó el mayor general retirado, cuando fue entrevistado en el programa Despierta con CDN.



Sin embargo, aclaró que continuará ejerciendo de manera honorífica la Dirección de Emergencias Médicas, la cual forma parte del Servicio Nacional de Salud (SNS) y desempeña un rol fundamental como una de las instituciones de respuesta del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, encargada del despacho oportuno de ambulancias y personal, en ocasión de los llamados de auxilio tramitados por el centro de contacto.



Lo quieren en el cargo



Méndez dijo que solicitó el retiro de sus funciones para dedicarse a su familia y otras actividades privadas, “pero los jefes no quieren soltarme”, agregó.



Se recuerda que el presidente Luis Abinader designó el 31 de mayo de 2022 al también abogado miembro del Ejército Nacional como director de Emergencias Médicas, bajo título honorífico, mediante el decreto 290-22. Mientras que en agosto de 2020 lo ratificó como el titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), cargo que desempeña desde hace años.