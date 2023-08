Email it

Hermanas Mirabal.- La Directora Ejecutiva de la Federación Dominicana (Fedomu), Laura Reyes, resaltó que su objetivo es ofrecerle asistencia técnica, jurídica, presupuesto participativo, financiero y planificación municipal a los gobiernos locales en su jurisdicción

Reyes indició que con el gobierno central y los ayuntamientos elaboraron la guía de apoyo de capacitación de proyecto y cooperación internacional para el fortalecimiento de los cabildos en todo en el país.

La funcionaria de la Federación Dominicana de Municipio (Fedomu) reveló que la municipalidad tiene la ley que demanda un diez porciento para los ayuntamientos, sólo le están entrando un tres porciento a los gobiernos locales, esto limita la capacidad de poder cumplir con las necesidades que tienen en sus demarcaciones.

Laura Reyes argumentó que si los alcaldes no tienen los recursos económicos necesarios no pueden satisfacer las problemáticas que tienen en sus localidades, por esa razón no pueden solucionar los inconvenientes que tienen las personas en su entorno.

La directora ejecutiva de Fedomu explicó que existe una lucha constante para que le transfieran a los ayuntamientos por lo menos un seis porciento, pueda aumentarse de manera gradual a uno porciento, para que le llegue a los cabildos en todo el territorio nacional.

Por otra parte, Laura Reyes expresó que la República Dominicana no tenía un protocolo de hermandad, gracias al apoyo de las relaciones exteriores las técnicas primaria de la Federación Dominicana de Municipios existe un proyecto y una guía de herramienta.