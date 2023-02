Es el mejor escenario para el gobernante dejar sobre la mesa la repostulación y poner en aprietos la oposición



El presidente Luis Abinader acude hoy a la tercera rendición de cuentas de su periodo de gobierno de cuatro años, con el reto de dejar colocada una narrativa favorable para su repostulación este año y al mismo tiempo enfrentar el discurso de la oposición que lo fustiga porque supuestamente tiene pocas obras que exhibir.



Los plazos legales obligan al presidente Abinader a oficializar sus aspiraciones a más tardar el 17 de agosto de este año, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 33/18 de Partidos Políticos. Ese articulado manda a inscribir ante la Junta Central Electoral (JCE) los precandidatos a cargos de elección popular, a más tardar 45 días antes de la fecha de las primarias.



Ante esa realidad, políticamente, el gobernante tiene hoy el mejor escenario para imponer la narrativa para su repostulación, por el gran interés que genera el discurso de rendición de cuentas, pues acapara casi en su totalidad a los medios de comunicación y la opinión pública se centra en analizar lo planteado por el mandatario.



Aunque los vítores de funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para la reelección del gobernante, están a la orden del día, para poner en marcha un proyecto político de esa envergadura, se necesita más que eso. El gobernante requiere la narrativa que lo coloque favorablemente y los logros que mostrar de su primera gestión.



Desde la oposición, tanto desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como de la Fuerza del Pueblo (FP), repiten que Abinader no tiene obra que mostrar en lo que lleva de gobierno.



Por las respuestas del presidente Abinader, se intuye que ese discurso preocupa al mandatario, sus asesores y sus estrategas políticos. “Yo no voy a abundar mucho en estadísticas, porque si querían números y estadísticas que esperen el 27 (de febrero). El 27 van a escuchar números irrefutables y si quieren comparar, le vamos a dar algunos numeritos para comparar, también”, dijo el mandatario el pasado sábado en una actividad en Santiago.



Antes, en el acto de inauguración de la Circunvalación de Azua, el gobernante instó a la oposición a que “me caigan atrás”. “Respondemos con hechos, y el que me quiera ver, que me caiga atrás”, reiteró el pasado 15 de este mes. Fue la última vez que el presidente Abinader usó la frase para responder las críticas de la oposición, pues ya la había repetido antes en otros escenarios.



Otra expresión que ha usado en más de una ocasión y que, repitió en la inauguración de en Azua, es que ‘los chelitos rinden”. “Tengo que repetir, aunque se molesten, que con nosotros los chelitos rinden, porque aquí no hay robo y cada día mi función principal es velar porque cada centavo del Gobierno se invierta de la manera adecuada”.



Uno de los temas recurrentes de la oposición es el de la inflación. Aunque el gobierno tiene números en verde en el crecimiento y estabilidad macroeconómica, la inflación sigue en números rojos. Para el 2021, fue de 8.5% y en 2022, 7.83, según las cifras del Banco Central, lo que indica que en ambos casos está por encima de la meta de más o menos 4% de la propia entidad. El pasado año, el gobernante en su discurso de rendición de cuentas, anunció un paquete de medidas sociales para mitigar los efectos en los más pobres.



En el contexto actual, el sector patronal y los sindicalistas, discuten un aumento de salario en el seno del Comité Nacional de Salarios, pero hasta ahora no hay avances significativos.



¿Relatos?



El dirigente de la FP, Haivanjoe Ng Cortiña, está desarrollando una serie de conferencias y artículos de periódicos con el relato de que “con Leonel se vive mejor” y pone en contexto las cifras de la economía y obras que se desarrollaron en su gestiones.



Esa narrativa ha ido tomando cuerpo en la dirigencia de la Fuerza del Pueblo que han empezado a repetirla en los diversos escenarios.



De su lado, el PLD ha enfocado el discurso en el deterioro de servicios y el alto costo de la vida. El candidato presidencial de esa organización, Abel Martínez, ha acusado al gobierno de Abinader de afectar las “tres calientes”.



En tanto, el líder de la organización, Danilo Medina, ha afirmado que las condiciones de vida de la gente se han deteriorado en la gestión del PRM.



Del lado del gobierno, desde la tarde del domingo, los funcionarios y dirigentes, a través de las redes sociales, han empezado a posicionar la etiqueta #OrgullososDeEstarMejor.



El post que promueve el discurso del presidente, también tiene el mismo mensaje. Si se toma en cuenta que el presidente Abinader dijo que dará “numeritos para comparar” se puede intuir que el relato del discurso político estaría enfocado en comparar entre las gestiones anteriores y la suya.



“Tema haitiano”, con ruidos



Uno de los temas que mejor valoración le ha generado al presidente Abinader, es el tratamiento que ha dado a la crisis haitiana y las críticas que han venido sobre el país por las repatriaciones.



El 20 de febrero de 2022, Abinader dejó iniciada la construcción del muro fronterizo, aunque bajo el nombre de verja fronteriza. El hecho tuvo lugar, una semana antes del discurso de rendición de cuentas del pasado año.



“Y como ya anuncié, el pasado día 20, comenzamos a construir la verja fronteriza para tener un mayor control de los flujos migratorios y atajar allí mismo el contrabando, el tráfico de personas y las posibles incursiones de bandas organizadas que puedan tener la intención de desestabilizar la paz y la seguridad y malograr la buena vecindad entre ambas partes de la isla”, dijo sobre ese proyecto en su discurso ante las cámaras conjuntas el 27 de febrero del 2022.



La promesa de Abinader, cuando dejó inaugurada esa obra, fue que entregaría la primera etapa en junio del pasado año, lo cual no ha ocurrido. La lentitud de la construcción, ha sido criticada por sectores nacionalistas que han respaldado la iniciativa.



Sobre la obra, se ha generado una contradicción en el gobierno entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa. El choque se produjo porque el Ministerio de Medio Ambiente, dijo que comprobó que la construcción está afectando algunas áreas protegidas en Laguna Saladilla, Montecristi y por eso la paralizó.



La versión fue negada por el Ministerio de Defensa que afirmó que todo el proceso había sido aprobado por las autoridades de Medio Ambiente.



Adicionalmente, el gobierno enfrentó a inicios de este mes una crisis de opinión pública por el proyecto de explotación y tráfico ilícito de migrantes, que sometió el Poder Ejecutivo y que luego se vio obligado a retirar por la avalancha de críticas que generó.



El tema aún sigue vivo en la opinión pública por la defensa al proyecto que ha asumido el canciller Roberto Álvarez.



La oposición, tanto Leonel Fernández como Abel Martínez, emitieron fuertes críticas al gobierno por la iniciativa legislativa.



Es el mejor escenario para el gobernante dejar sobre la mesa la repostulación y poner en aprietos la oposición



Uno de los proyectos que se espera que el mandatario presentará hoy durante su alocución, es el que crea el Ministerio de Justicia. Desde ya, la oposición ha rechazado la pieza, tanto en el PLD como la Fuerza del Pueblo. Pero dejar planteado ante el país la creación del Ministerio de Justicia con la independencia del Ministerio Público como base para empujar la pieza, es cómodo para el presidente Abinader e incómodo para los dirigentes de oposición. Si el tema se enfoca desde la perspectiva de mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, el gobernante lleva las de ganar, pues su enfoque de la lucha contra la corrupción y designar figuras sin vínculos políticos en la Procuraduría General de la República, es de los temas de mayor luz y mejor valorado por la población de la gestión de Abinader. Si finalmente Abinader somete el proyecto, la oposición tendrá que hilar fino para rechazarlo, pues seguro que la narrativa desde el gobierno será que a quienes gobernaron anteriormente no les interesa la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad, que se afirma existió en el pasado.



Inseguridad ciudadana sigue tema pendiente



Uno de los temas que más preocupan a la población y que está constantemente en la agenda de la opinión pública, es la inseguridad ciudadana. La gran apuesta de Abinader ha sido la transformación y profesionalización de la Policía Nacional para dar respuesta al problema. Sin embargo, el proceso ha desatado las contradicciones a lo interno de la institución que se han ventilado públicamente. El gobernante también ha generado más beneficios a los agentes de la Policía, pero algunos hechos de abusos policiales como la muerte de un adolescente de 12 años en Santiago durante el desfile del carnaval, y otros que ocurrieron el pasado año, afectan la imagen de la institución y el proceso de cambio. Desde el pasado año, la Policía Nacional ha informado de múltiples casos de supuestos delincuentes que caen en intercambios de disparos. El gobernante hizo una advertencia a los delincuentes de que serían enfrentados.