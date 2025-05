El Fideicomiso DO Sostenile inauguró la primera Estación de Transferencia en Villa Fundación, lo que tendrá un impacto en gran parte de la provincia Peravia.



El objetivo es optimizar la gestión de residuos sólidos en los municipios de Villa Fundación, Matanzas y Sabana del Buey.



La infraestructura beneficiará a más de 35,000 residentes de estas comunidades y tiene capacidad para procesar más de 100 toneladas diarias. Esta infraestructura optimizará la gestión de residuos al centralizar la recepción para su posterior transporte en camiones de mayor capacidad. Una nota de prensa indica que esto conllevará a la disminución de costos, tiempos de traslado y el impacto ambiental negativo asociado a vertederos improvisados y prácticas inadecuadas de disposición de desechos.



“Con esta estación no solo estamos mejorando la logística de recolección, también e la gestión de residuos en República Dominicana puede ser más limpia, más eficiente y sostenible”, afirmó Príamo Ramírez, director ejecutivo de DO Sostenible.