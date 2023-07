Email it

El doble parqueo constituye una de las razones que empeora cada vez más el caos que impera en el tránsito del Gran Santo Domingo.



El estrecho espacio que en su mayoría dejan las inapropiadas líneas de carros y camiones estacionados por los conductores en ambos lados en las calles de los barrios y sectores de gran afluencia de vehículos en la capital, altera la capacidad de circulación de las vías, generando taponamientos, retrasos e incomodidad entre los ciudadanos.



La calle San Antón, cercana a la avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste, es ejemplo de la cantidad de vehículos aparcados en ambos extremos que hacen más angosta la concurrida vía y se torna un “fastidio” para quienes la frecuentan.



Henry Sánchez, quien dijo transitar de manera recurrente por la zona, explicó que la “imprudencia” en los estacionamientos empieza por la falta de espacios que tienen los negocios que han proliferado en el lugar. “Esto es un caso porque lo primero que se permite es a los comerciantes que tienen negocios y no tienen parqueos y esos vehículos vienen de todos lados a obstaculizar”, dijo a elCaribe. Insistió en que se deben aplicar sanciones a los conductores y propietarios de negocios para frenar la práctica que no solo ha trastornado el paso de los automóviles por el lugar sino que transgrede las leyes de tránsito.



En otros puntos del Distrito Nacional la situación se repite y se agrava. En calles de Villa Consuelo, es común que los conductores utilicen cualquier espacio para estacionarse y visitar diversos establecimientos comerciales de la zona, si importan si obstruyen las diferentes vías públicas por pararse en paralelo a ambos lados de las calles. “En todas las partes, no solo aquí, es un caos. Porque mira aquí cuantos negocios hay y nadie tiene un parqueo”, manifestó Minaya Cruz a manera de justificar que se parquea indiferentemente en la orilla de la vía por la poca disponibilidad de estacionamientos en el lugar.



El panorama se repite en los sectores de Villa Juana y Ensanche La Fe en los que se logran parquear hasta tres hileras de vehículos en las vías (dos en el mismo lado de la calle), limitando incluso los carriles disponibles para ambas direcciones.



La situación de los parqueos en varios puntos de la capital sigue a pesar de la implementación de programas como “Parquéate Bien”, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que busca favorecer el tránsito vehicular a través de la reducción de los taponamientos producto del mal estacionamiento.



La iniciativa se ha concentrado en calles del polígono central de la ciudad, como Heriberto Pieter, Orlando Martínez, licenciado Carlos Sánchez, Padre Fantino Falco, Max Henríquez Ureña, Ingeniero Roberto Pastoriza y otras del Ensanche Naco, en las que comenzó el plan piloto de la medida.

Conductores hacen hasta tres filas de parqueos en la vía pública.

Parquearse en paralelo está prohibido

La Ley 241, sobre Tránsito Terrestre especifica los sitios prohibidos para detener o estacionar un vehículo en la vía. En su artículo 81, numeral 9, prohíbe a las personas parquear sus vehículos en paralelo o contiguo a un vehículo parado o estacionado en una vía pública.



Asimismo, el literal b del referido artículo señala: “Ninguna persona podrá parar, detener o estacionar un vehículo con o sin ocupantes, en el pavimento o calzada de una vía pública localizada en una zona rural cuando sea posible detener, parar o estacionar dicho vehículo mera de la calzada. En todo momento se dejará suficiente espacio al lado opuesto del vehículo estacionado, para el paso de los demás vehículos”.