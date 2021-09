Domingo Jiménez revela que tiene un tumor maligno

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Domingo Jiménez, anunció ayer que padece de un tumor en el hígado y páncreas y que en las próximas horas iniciará un tratamiento médico.

El político hizo el anuncio en su cuenta de Twitter @domingojimenez, con dos mensajes en los cuales detalla su situación y el procedimiento a efectuarse con él.

“Buenas tardes, luego de agotar una intensa agenda médica por molestias en el abdomen, lamento informarles que he sido diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas, la cual empezará a ser tratada en las próximas horas. ¡Gracias a [email protected] por estar pendientes!”, posteó.

El también titular de la Secretaría de Asuntos Laborales de la FP dijo en un segundo tuit: “El equipo médico que me trata me ha solicitado mantenerme al margen del teléfono. Les ruego me disculpen, y les presento formales excusas. Gracias por su comprensión. Un abrazo. ¡Dios es grande!”.