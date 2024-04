NUEVA YORK.- El dominicano Francisco Corporán (Gus), de 48 años, padre de los menores Riley Corporán, 2 años, y Zayden Corporán, 1 año, que sufrieran graves quemaduras al incendiarse el apartamento donde residían con su madre Skilyn Maldonado, de 23, en el Alto Manhattan, le desconectó el soporte que mantenía con vida al mayor de ambos.

El menor continúa en estado grave y entubado en el New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell; el panorama es dramático. “Presenta un cuadro similar de muerte cerebral. No hay movimiento, no hay nada. Si sobrevive será básicamente un vegetal en una cama de hospital con cables y tubos el resto de su vida”, dijo el padre.

“No quiero que sufra. Es un niño pequeño, se supone que debe estar corriendo, no acostado en una cama con tubos y esas cosas”, agregó.

El fallecimiento del niño se produjo el pasado 25 de marzo, pero fue este martes que se dio a conocer la información. La comunidad dominicana en Washington Heights ha lamentado la tragedia.

El padre expresó que donó los órganos de su bebé. “Puede que no esté aquí físicamente, pero aún vive. Alguien más vive gracias a él. Mi hijo todavía está aquí, no conmigo, pero está ahí afuera. Sé que todavía está vivo porque su corazón todavía late en el cuerpo de otra persona. Las últimas semanas han sido las peores en mi vida”, dijo entre sollozo el progenitor.

El fuego ocurrió en el quinto piso del edificio 206 de la avenida Audubon, con la calle 176, a eso de las 11:00 de la noche del pasado 20 de marzo, en el sector de Washington Heights cuando la madre de ambos menores salió a comprar cigarrillos.

Se encuentra arrestada y acusada de poner en peligro el bienestar de un menor, al dejar a sus bebés con su otra hija de 8 años solos en casa antes de que estallara el incendio mortal. La causa del fuego aún no ha sido determinada.

Se necesitaron casi 60 bomberos por horas para controlar las llamas, que se extendieron en el edificio.