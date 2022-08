Email it

Santiago.- El gerente general de Edenorte Dominicana, Andrés Cueto, anunció que mañana 10 de agosto depositarán un sometimiento en la fiscalía de Santiago por difamación en contra de “Somos Pueblo, Sed de Justicia” y sus respectivos representantes quienes publicaron informaciones falsas con relación a la referida licitación.

Dijo que ese tipo de acciones no pueden dejarse pasar por alto y más cuando desde la institución que dirige se lucha todos los días para que cada proceso realizado se haga con la mayor transparencia posible.

La Empresa Edenorte Dominicana, S.A., presentó los documentos que demuestran que la licitación LPN- 2022-0009 para la adquisición de conductores y materiales eléctricos se hizo cumpliendo los requerimientos que establece la ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

La documentación fue presentada por los cinco miembros que componen el Comité de Compras de Edenorte Dominicana durante una rueda de prensa realizada en el hotel Gran Almirante de Santiago.

En el documento establece que desmonta de manera detallada la denuncia realizada por los administradores de la plataforma “Somos Pueblo” y la denuncia presentada por la organización “Sed de Justicia” ante la Procuraduría Especializada de persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en contra del gerente general de Edenorte, Andrés Cueto Rosario, los miembros del comité de compras del entonces vicepresidente ejecutivo de las EDES Andrés Astacio Polanco por supuestas irregularidades en relación con la referida licitación.

Felipe Rodríguez, presidente del Comité de Compras de Edenorte en representación de Cueto Rosario, dijo que se vieron motivados a realizar el encuentro para aclarar todas las dudas en la opinión pública sobre las alegadas anomalías en el proceso de licitación realizada en mayo del año 2022 para la adquisición de conductores y materiales eléctricos.

Rodríguez dijo que la empresa que resultó ganadora en el concurso al momento de presentar su oferta también depositó su certificado ISO-9000 habilitado y vigente a la fecha de recepción de ofertas, tal y como lo exige la ley, negando que él mismo se encontrara vencido como alegó el comunicador.

Entre los puntos aclarados también está el argumento del comunicador con relación a que supuestas empresas ofertaron 80 millones de pesos por debajo del monto adjudicado.

“Tenemos a bien aclarar que los sobres B (u oferta económica) de los oferentes que no resultaron habilitados en el sobre A (oferta técnica) no son aperturados por el notario público… Sólo los sobres B (u oferta económica), de los oferentes que cumplan técnicamente en el sobre A”, refiere la nota.

De igual forma la documentación incluye detalles ampliados sobre el tipo de cable que figura en la licitación, la alegada sobrevaluación de precios, entre otros argumentos presentados por los administradores de la plataforma.

De su lado, Juan de Dios Hiraldo, representante legal de Edenorte Dominicana, afirmó que con relación a la querella interpuesta por “sed de justicia” pudieron constatar que la misma obedece a un plan orquestado por el representante de la organización (Francisco Antonio Rosario) y de quien dijo figura como pasado representante de Green Cables and Systems, empresa que participó en el proceso de licitación y que no fue favorecida porque no contaba en ese momento con los requerimientos legales necesarios.

Hiraldo Pérez sostuvo que Edenorte utilizará todos los recursos legales necesarios para demostrar que en este y todos los procesos de compras han actuado siempre apegados a las leyes.

Además de Felipe Rodríguez, en el encuentro con la prensa estuvieron los demás miembros del comité de compras de Edenorte, Domingo Guzmán (abogado notario y director jurídico), Elizabeth Cruz Almanzar (contadora y directora financiera), Gustavo Martínez (Ing. Industrial director de Planificación y Control de Gestión) y Albert Padilla (Abogado responsable de la oficina de Libre acceso a la información Pública (OAI).