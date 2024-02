El exdirector de la Policía, el general Eduardo Alberto Then, colgó un video en el que informa a la ciudadanía sobre su participación en la conformación de la Policía Militar Electoral, en cumplimiento de un requerimiento institucional.

En el video, Then declara: «Como exdirector de la Policia informo a la ciudadanía que me fue requerido y he entregado el 50% de los agentes que por ley tengo asignados. Este procedimiento es normal para reforzar la Policía Militar Electoral. Todos debemos apoyar estas medidas.»

Then, reconocido por su trayectoria en el ámbito policial, hace un llamado a la ciudadanía a respaldar estas medidas, subrayando su importancia para garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales y la seguridad de la población.

La conformación de la Policía Militar Electoral es una medida habitual en el contexto de procesos electorales, destinada a fortalecer la seguridad durante la celebración de comicios, garantizando el orden y la tranquilidad de los ciudadanos.

Then reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normativas institucionales y su disposición a contribuir al mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana