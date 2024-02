El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) pidió a padre, tutores y estudiantes no desesperarse porque tienen como meta brindar servicio en todo el territorio nacional.



A través de una nota de prensa, explicó que desde la conformación de TRAE, fueron diseñadas las 582 rutas, que funcionarán en todas las provincias de la República Dominicana..



Pidió a los padres y estudiantes que no se desesperen, porque el servicio llegará hasta sus comunidades.

Explicó que esta semana ha recibido 100 autobuses que serán asignados para dar servicio en La Altagracia, Pedernales, Peravia, San José de Ocoa y Elías Piña.



Indicó que el Minerd está en el proceso de contratación de 500 autobuses más, para seguir expandiendo el servicio a más provincias.



Al respecto, TRAE agregó que las provincias donde no está operando, deben esperar que se adquieran los autobuses que se necesitan para brindar un servicio seguro, cómodo y gratuito para todos los estudiantes del país.



Indicó que, para TRAE brindar servicio en una provincia, garantizando la seguridad de los estudiantes, primero se entrena a los choferes, auxiliares y supervisoras, para lo que se requiere un tiempo prudente que permita que se haga de la manera correcta.



Protesta



Estudiantes del Liceo Freddy Pérez del distrito municipal Batey 8, en el municipio de Cristóbal, provincia Independencia, protestaron el jueves en demanda de que les asignen el transporte escolar.



Con encendidos de gomas y vociferando consigna alusivas a sus reclamos, los estudiantes paralizaron el tránsito y la docencia en los cuatro centros educativos de la zona. Esto en demanda de que el Ministerio de Educación (Minerd), cumpla la promesa de incluirles en el circuito de transporte escolar. Indicaron que tienen que caminar más de siete kilómetros diarios.