Fulcar y Hernández se han manejado entre escándalos por licitaciones, nómina y anuncios de parte del Gobierno

Un período marcado por escándalos, confrontaciones con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y proveedores del Estado, así como la suspensión de procesos de licitación, falta de plazas para docentes, nóminas abultadas y falta de mobiliarios y planteles para el inicio del año escolar, hacen que el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) se quede rezagado en el cumplimiento de sus metas.



Si bien el contexto y las acciones llevadas por el nuevo Gobierno de Luis Abinader para garantizar el acceso a educación de manera virtual a los alumnos del sistema público en medio de la crisis sanitaria del Covid-19 fueron retadores, no menos cierto es que pasada la emergencia, lo que ha sucedido en el Minerd muestra que las cosas no han ido por muy buen camino, por lo que en términos generales han pasado de curso pero con una nota de observación por baja calificación.



Para la implementación de las clases virtuales se dispuso el uso de radio, televisión, equipos electrónicos, capacitación docente y acompañamiento por lo cual se hizo una inversión de más de 25 mil millones de pesos. Sin embargo, fueron muchos los cuestionamientos respecto a la elección y contratación de alguno de los proveedores de esos servicios de audio y videos.



Clase virtual, libros y concurso



La licitación de emergencia que abrió el Minerd para la adquisición de 752 mil equipos tecnológicos y 188 mil laptops por un monto de más de 10,200 millones de pesos para la educación escolar a distancia fue anulada por Contrataciones Públicas. Se anuló la adjudicación de al menos 45 de 56 lotes contratados con 52 empresas.



Otro proceso suspendido por Compras y Contrataciones fue la ejecución de cuatro lotes de la licitación de los libros digitales de secundaria para este año escolar.



El Concurso de Oposición Docente, que tuvo muchas críticas y fue suspendido en un primer momento, luego cuando se realizó se hizo sin la supervisión de la Comisión Nacional de Observadores que fue designada para garantizar la transparencia del proceso debido a que 16 de las 20 instituciones que la integraba renunciaron. Dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), denunciaron que el Ministerio cambió las reglas establecidas en la Orden Departamental 06-2021, para evaluar a los directores de escuelas.



Los maestros que pasaron el concurso realizaron protestas para exigir sus nombramientos, puesto que después del proceso, no aparecían las plazas donde serían colocados.



En la actualidad 4,360 de esos docentes permanecen en el registro de elegibles porque no aparecen las plazas, algo que contrasta con las denuncias de falta de docentes en las escuelas.



Tanto la administración de Roberto Fulcar como la del actual ministro Ángel Hernández se han caracterizado por confrontaciones con la ADP por reinvindicaciones, concursos docentes y comienzo de las clases, entre otros aspectos.



Inabie y suplidores de almuerzo



El presidente de la República Luis Abinader destituyó a Cecilio Rodríguez como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil luego de que esa institución habilitara y adjudicara 1,260 suplidores de almuerzo escolar que no cumplían con el pliego de condiciones.



Antes de esa disposición, el entonces ministro Fulcar informó que una investigación a ese proceso arrojó como resultado “fallas importantes en la institución”, las que requieren de cambios significativos en la gerencia y reorganización de procesos tanto internos como relacionados con los suplidores. Cinco funcionarios de esa entidad resultaron cancelados después de esa investigación.



La Dirección General de Contrataciones depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) un informe en el que recoge los resultados de las indagatorias en torno al proceso de licitación y adjudicación realizados por el Inabie para el almuerzo escolar del periodo 2021-2022.



En tanto que el actual director de Inabie, Víctor Castro, informó que la investigación determinó que había colusión entre 42 empresas de las que participaron en la licitación para el desayuno escolar y que estas fueron expulsadas del programa.



Año escolar sin butacas



El inicio del año escolar post Covid-19 se vio marcado por la falta de docentes, de planteles educativos adecuados, pese a que el Minerd había anunciado que mientras se impartía la educación virtual, se concentrarían en tener las escuelas listas para el retorno a las aulas, así como la falta de mobiliarios en las escuelas y el escándalo surgido por la licitación de los libros digitales.



El presidente de la República informó que su gestión encontró 718 planteles en construcción, de los cuales 342 estaban en proceso de edificación y 376 del 20% del avance de ejecución y sin solar.



Pero esto parecía ser solo el comienzo de muchos otros males que se fueron detectando en la institución. A la llegada de Ángel Hernández al Minerd este informó que la entidad fue estafada con 126 millones de pesos, con dos licitaciones para adquirir 187 mil butacas de las cuales sólo fueron entregadas 15 mil.

A mediados de este mes de diciembre, solicitó la intervención de la Procuraduría General ante el incumplimiento de contrato de proveedores que fueron contratados por un monto que asciende a 952,377,323.79 pesos para suplir mobiliario escolar.



Otra de las denuncias que surgieron fue que alrededor de 280 millones de pesos fueron pagados como adelanto a 30 empresas para la compra de equipos tecnológicos para estudiantes y profesores durante el año escolar 2020 – 2021, pero los suplidores que ganaron las licitaciones no entregaron la mercancía.



El informe “Dos años después: salvando a una generación” realizado por el Banco Mundial, reveló que el uso del material de educación a distancia disminuyó con el tiempo. La proporción de estudiantes de primaria que miró programas de televisión de educación a distancia fue del 52% en noviembre de 2020, pero descendió al 25% antes de abril de 2021. Además, el tiempo dedicado a esta actividad durante abril de 2021 equivalió a entre el 10% y el 12% de la duración total del programa.



Nómina de la sede



El ministro reveló que el 82% de los recursos que recibe el Minerd se invierte en nómina, en ese sentido el presidente Abinader ordenó que el Ministerio de Administración Pública hiciera una auditoría a la nómina de la sede central del Ministerio de Educación.



De manera preliminar se dio a conocer que los auditores han detectado una gran cantidad de empleados que aparecen en la nómina, pero que no asisten a cumplir con sus labores.



Hernández dijo que ahora se hará escuela por escuela para verificar la realidad de las nóminas docentes y administrativas.



Reducción del 4%



Sin lugar a dudas que el hecho que mayor indignación y reacción generó fue el proyecto de reducción de más de 4 mil millones de pesos a la asignación presupuestaria del Ministerio de Educación (Minerd) bajo el alegato de que lo están redireccionando porque no van a ser ejecutados.



Las instituciones firmantes del Pacto Nacional para la Reforma Educativa rechazaron la trasferencia de fondos destinados para educación a otras áreas del Estado. Ante el rechazo colectivo a las pretensiones del Gobierno, se dejó sin efecto la iniciativa que estuvo consignada en el proyecto de presupuesto complementario de este año 2022. l

Transporte escolar y escolaridad a los 3 años

Una buena noticia para padres y alumnos fue el decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer Sistema Nacional de Movilidad Escolar e instruyó al Ministerio de Educación para organizar y ejecutar todas las acciones necesarias destinadas a implementar un moderno sistema que transporte a todos los niños y niñas de forma cómoda y segura.



También, el anuncio de que el Gobierno trabaja para que en septiembre de 2023 se inicie la expansión de la educación para niños y niñas desde los tres años de edad. En la actualidad, la educación básica (inicial, primaria y secundaria) es obligatoria a partir de los seis años, hasta los 14 años.

Solo un 25% de los estudiantes terminó mirando los programas de televisión de educación a distancia que implementó el Minerd. Los impasses entre el Minerd y la ADP han sido constantes.

Estudiantes sin cupo y la ordenanza 33-19

Antes del inicio del año escolar la ADP y el Minerd reconocieron que más de 150 mil alumnos no habían encontrado cupo en los centros educativos del sistema público por lo que el Estado se abocó a generar bonos para inscribirlos en centros privados.



Sin embargo, de los 139 mil cupos que se tenían garantizados para esa población, solo 2,279 se habían registrado en el Programa de Asistencia a la Sobrepoblación Escolar (PASE). El ministro de Educación dijo que 2,180, de los que se han registrado para el bono, cursan el año escolar en 108 centros educativos privados.



Orden departamental de género



Otro tema controversial y que generó una marea de reacciones fue la orden departamental 33-19 que declaraba como prioridad el diseño y establecimiento de políticas de género en el sistema educativo preuniversitario, es decir, los niveles de educación secundaria, para promover herramientas pedagógicas con la finalidad de deconstruir los estereotipos de género que afectan al país. Esa ordenanza fue derogada, y al igual que cuando fue aprobada, generó reacciones a favor y otras en contra de esa disposición.

231,147

Presupuesto Al Minerd le asignaron más de 231 mil millones de pesos del presupuesto de este año.

Pueden hacerse múltiples objeciones al desempeño del Gobierno en educación; pero si de ser justos se trata, reconocemos que las autoridades encargadas comenzaron con un año lectivo y el proceso de aprendizaje trastocado por la pandemia y se “la jugaron” con un arriesgado vuelco hacia la virtualidad. Es decir que en un balance pro y contra, Educación pasaría de curso, pero con malas calificaciones.

Los muchos ruidos por licitaciones cuestionadas o suspendidas, por concursos docentes sin plazas, carencia de herramientas básicas en el aula, eternas fricciones con el gremio, dudas con el programa de alimentación escolar e ineficacia de la tanda extendida y un presupuesto (4% del PIB) que califican de “barril sin fondo”, dan tan bajas notas al Ministerio de Educación que lo dejan en “observación”.