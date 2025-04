ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- El excónsul de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, pidió al gobierno del presidente Luis Abinader que se haga acompañar por organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, para que lo acompañen en la política de repatriación de indocumentados que está llevando a cabo.

Paraison calificó como normal las críticas que está recibiendo la República Dominicana por parte de Amnistía Internacional y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por esas repatriaciones, entre ellas parturientas que están siendo sacadas de los hospitales públicos, porque esas quejas se están produciendo contra varias naciones en el mundo, como es el caso de los Estados Unidos.

Sostuvo que las ONG le han escrito a las autoridades gubernamentales que tienen que ver con el tema, donde le manifiestan su disponibilidad de apoyar en el transporte, en orientar a la comunidad haitiana, y a tales propósitos podría haber una mejor coordinación entre las entidades oficiales dominicanas y haitianas, e instituciones de la sociedad civil y las iglesias.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el presidente de la Fundación Zile (Isla) recordó que las iglesias tienen una gran sensibilidad por el aspecto humano, específicamente cuando se trata de repatriaciones de inmigrantes indocumentados, y siempre viven exigiendo que se les respete su dignidad humana.

En tal sentido, puso como ejemplo el caso del recién fallecido papa Francisco, quien ha sido uno de los jefes de Estado del Vaticano que más se ha preocupado por el tema migratorio, razón por la cual ha sido bautizado como el papa de los pobres y de los migrantes.

“Hay mucha documentación, en las redes sociales, los videos que se están difundiendo, las personas están firmando las intervenciones de las autoridades, y de quienes actúan a nombre del Estado, como es el caso de Mata Mosquito, donde se ve un joven conduciendo un equipo pesado que va destruyendo casas y se escucha pedir perdón por destruir una iglesia, y dice que debe proteger ajuares del hogar como una nevera; todo eso está ahí. Además, están los informes de los grupos de Derechos Humanos”, detalló el religioso anglicano.

Insistió en que “las autoridades tienen que acercarse a esos grupos de derechos humanos, deben aceptar la colaboración que esas ONG pueden aportar; yo no creo que hay que ver a esas organizaciones como si fueran grupos opositores”.

“No, su trabajo es la vigilancia de los derechos humanos, que sean grupos dominicanos o internacionales; es lo que hacen en todos los países del mundo. Si tomamos el caso de los Estados Unidos ahora, Amnistía Internacional ha denunciado la administración de Donald Trump por todas las decisiones que está tomando con relación al tema migratorio, que está afectando a haitianos y dominicanos”, indicó Paraison.

Agregó que la actual política de Trump afecta a los hispanos y asiáticos, “pero esos grupos de derechos humanos no se han quedado callados, lo han denunciado, como han hecho con situaciones que pueden darse en la República Dominicana”.

“Lo importante es que haya una aceptación, un acompañamiento de los grupos de derechos humanos en la implementación de las medidas contra la inmigración de indocumentados que recientemente implementó el presidente Luis Abinader”, recalcó.

Precisó que entre esas medidas hay que resaltar la creación de un Observatorio Migratorio, lo cual hay que apreciar, aunque desde la sociedad civil ya existe ese observatorio que es el OBMICA, que en los últimos diez o 15 años ha estado produciendo informes, y el que ha creado recientemente el gobierno no puede actuar sin contar con los grupos que han trabajado durante varios años con ese tema.

Paraison estima en un millón la diáspora haitiana que vive en RD con aceptación y hospitalidad

Alrededor de un millón de inmigrantes haitianos, entre los cuales se encuentran los descendientes que han nacido en el país, residen en la actualidad en la República Dominicana, de acuerdo al presidente de la Fundación Zile, Edwin Paraison.

“Las estimaciones más razonables pueden decir que la comunidad haitiana en el país es de alrededor de un millón de personas; estamos hablando de inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Ronda esa cifra la diáspora haitiana en la República Dominicana”, insistió el ex cónsul de la vecina nación.

Asegura que esa diáspora vive en los barrios populares, en las zonas rurales, pero también están en los residenciales; es decir, viven en los distintos niveles sociales, con aceptación y hospitalidad de los dominicanos.

“Se puede ir a cualquier barrio popular, eso me ha sucedido. Recientemente estuve buscando un amigo motoconchista que tuvo un accidente y quise ir a verlo. Cuando fui al barrio donde vive, estuve medio perdido, y quien me ayudó a buscar su casa son dos dominicanos que lo conocen y lo quieren, porque es muy apreciado. Así es que nosotros comprendemos muy bien esa realidad”, destacó Paraison.

Insistió en que hay una buena convivencia entre sus compatriotas y los dominicanos, sin importar el extracto social al que pertenezcan.

Calificó a la Antigua Orden como un grupo antiinmigrante más, como existen en cualquier otra parte del mundo.

“Igual que en España, que existe un grupo similar, que se manifiesta contra los inmigrantes, y en ese país hay una presencia de dominicanos muy importante, entonces tú te encuentras con un grupo igual, y yo no sé quién está copiando del otro; lo que debe preocupar es que se den manifestaciones xenofóbicas que puedan provocar confrontaciones”, advirtió.

Ex cónsul Haití explica razones por las cuales bandas haitianas no buscarán confrontación con RD

Edwin Paraison, presidente de la Fundación Zile, duda mucho que las bandas criminales de Haití pretendan tener algún tipo de confrontación con la República Dominicana, porque ese tema nunca ha estado en su discurso, y existen varias razones por las que no se animarán a tales despropósitos.

“Lo primero es que no he visto en estos grupos terroristas, como bien lo calificó el presidente Luis Abinader, ningún lenguaje agresivo ni ofensivo hacia la República Dominicana”, explicó el excónsul haitiano.

Paraison recordó que una vez se convocó a una manifestación contra este país, por alguna decisión que se había tomado aquí, y alguien perteneciente a una de las bandas hizo un llamado a la violencia en contra de los dominicanos que viven en Haití, y Jimmy Cheriezer, alias Barbacue, abortó esa actividad bajo el argumento de la gran cantidad de haitianos que viven en República Dominicana, los cuales podrían sufrir una represalia mayor.

“Sí se ha dicho que, de alguna manera, se está utilizando la frontera para recibir armas y municiones, porque personas inescrupulosas, fuera de la ley, como varios oficiales de la Policía que guardan prisión por dicho trasiego, ellos no tienen interés de crearse una situación problemática con la República Dominicana, ya que todo esto demuestra que, de algún modo, cuentan con algunos aliados en la zona fronteriza”, razonó.

Insistió en que “esto podría indicar que en su discurso no tiene nada de ofensivo, ni agresivo contra este país”.

“Otro aspecto es que la República Dominicana tiene un gran armamento militar que esos muchachos que integran esas bandas no lo tienen; ellos podrían ser violentos, pero no locos, por lo tanto, no tienen ningún tipo de interés para venir a enfrentar a la fuerza del orden aquí”, reiteró.

Sobre la posibilidad de que las bandas criminales que operan en Haití tomen el poder político de esa nación, Edwin Paraison dijo que eso va a depender de cómo va a reaccionar la comunidad internacional frente a esos grupos terroristas.

Coincidió con el historiador Bernardo Vega, quien favorece que “se contrate un ejército de mercenarios para enfrentar las bandas criminales en Haití, como hacen en otras naciones del mundo”, citando el caso específico de Rusia, que en su guerra contra Ucrania utilizó al grupo Wagner, que era dirigido por el fallecido Yevgeny Prigozhin”.