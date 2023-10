El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), Juan Pablo Uribe, denunció ayer que las violaciones de los acuerdos bilaterales por parte de Haití no se limitan sólo al tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje, firmado en 1929 entre la República Dominicana y el vecino país, que prohíbe obras que afecten la corriente de alguno de los ríos que corren entre ambas naciones.



El titular de la entidad defensora de los valores patrióticos y la soberanía nacional entiende que el pueblo haitiano tiene la costumbre de irrespetar los convenios, y que lo hace desde la fundación misma de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1844.



“Los haitianos violaron ese acuerdo de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje, firmado en 1929, porque ellos tienen una historia de violación de acuerdos históricamente desde que firmamos nuestra República, en 1844”, manifestó Uribe, antes de encabezar un acto de homenaje al héroe y restaurador general Santiago Rodríguez, en el Panteón Nacional de la Zona Colonial, en el marco del 160 aniversario del inicio del Movimiento Restaurador. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias rindió el tributo junto al Ministerio de Defensa.



Sobre la posición del pueblo haitiano en torno a la construcción del canal en la parte Oeste de la isla y su reacción al cierre fronterizo, el titular de CPEP explicó que está en su derecho de adoptar la posición que entienda, en tanto que “nosotros como dominicanos estamos haciendo lo que nos corresponde, para garantizar nuestra soberanía, integridad territorial y seguridad social y poblacional”.



Asimismo, señaló que la reacción de los dominicanos es ante una realidad “terrible, violenta, sangrienta; que masacra a su propio pueblo (…), bandas haitianas que controlan el 80% del territorio de ese país”.



“El gobierno haitiano es muy sui géneris, porque hay un primer ministro. Recuerden que mataron al presidente. No hay presidente; no hay Congreso en Haití, porque se le cumplió su tiempo constitucional y fue disuelto; lo único que funciona es el primer ministro, es lo único, y sus designados. Es muy sui géneris la situación de Haití”, lamentó.



Resalta al presidente Abinader



Para Juan Pablo Uribe el presidente Luis Abinader tiene una planificación sobre el tema fronterizo como no la había tenido ningún otro gobernante desde hace “decenas de años”

Destacó la preservación y respeto de la soberanía

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Ministerio de Defensa rindieron homenaje al héroe nacional general Santiago Rodríguez por el 160 aniversario del inicio del Movimiento Restaurador, así como en el contexto histórico, político nacional e internacional que vive la República Dominicana. En el acto, se abogó por la preservación y necesidad de hacer respetar la soberanía e integridad territorial del país; seguridad poblacional e identidad nacional. Juan Pablo Uribe, en sus palabras centrales, aseguró que la heroicidad de Santiago Rodríguez alcanzó una estatura “altísima” cuando, en 1863, se convirtió en el principal organizador de lo que hoy se conoce como el Grito de Capotillo. Recordó que un 16 de agosto de ese año inició la guerra de la Restauración.