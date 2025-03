La percepción de los dominicanos sobre su color de piel y sus facciones siempre ha sido tema de debate, puesto que su identidad es fruto de una mezcla étnica con influencia predominantemente africana, española y nativa taína.



El Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 en su volumen III sobre las características demográficas básicas revela datos interesantes al respecto.



El informe precisa que de una población de 8,616,295 dominicanos de 12 años en adelante, 2,237,370 (26%) dijeron ser morenas o morenos y 642,018 (7%) se perciben negras o negros. Ambos grupos representan el 33 por ciento del universo estudiado.



De este total de 8.6 millones de personas; 1,611,752 contestaron que son blancas o blancos; 665,387 se reconocen como mestizas o mestizos; 330,207 se ven como mulatas o mulatos. Como indias o indios se identifican 2,946,377 y como asiáticas o asiáticos 28,343.



De los consultados, 123,039 no supieron qué responder y 31,802 no se identificaron con ninguno de los tonos de piel citados en esta nota.



Además del Censo 2022, que trae como una de sus novedades la autoidentificación racial entre las preguntas de la boleta censal, han surgido otros estudios y encuestas que abordan las variables étnicas en el país. Estas investigaciones son patrocinadas por organizaciones locales e internacionales.



Entre los documentos revisados destaca la Encuesta Nacional de Autopercepción Racial y Étnica en la República Dominicana, publicada en 2021, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).



Una de las motivaciones para la realización de este informe es la ausencia de datos desagregados que permitan dimensionar, estudiar y monitorear la situación de los distintos grupos étnicos en el país, incluida la población afrodescendiente.



De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 45% de las personas que participaron se autodescribe con algunas de las categorías vinculadas con la de “indio”. El 18% se describe con términos afines a la categoría de “blanco” y el 16% a la de “moreno”. Tan solo el 9% hace referencia a “mulato”, el 8% a “negro”, mientras que “mestizo” fue mencionada tan solo por el 1%.



En este levantamiento salen a relucir algunos puntos relevantes. De manera general, los datos muestran que al incrementarse la edad, existe una menor tendencia a identificarse como “moreno” y a la vez una mayor tendencia a percibirse como “indio”. Además, se observa que, en general, las mujeres tienden a identificarse más que los hombres como “morenas”.



En casi todos los casos la mayor proporción de personas entrevistadas expresó estar de acuerdo con los estereotipos estudiados. Por ejemplo: “Las personas negras son más fuertes” (64% de la muestra está de acuerdo); “las dominicanas negras son mejores en la cama” (59% de acuerdo); “es peor ser pobre que ser negro” (59% en desacuerdo); “a las personas blancas y claras les va mejor” (55% de acuerdo) “es bueno encontrar una pareja blanca para refinar la raza” (53% de acuerdo) y “las personas blancas son más bonitas y finas” (51% de acuerdo).



La encuesta concluye en que “los hallazgos del estudio ponen de manifiesto la complejidad de las categorizaciones etno-raciales al ser construcciones que no solo obedecen a contextos históricos, políticos, sociales, económicos y culturales, sino que dependen también de las historias individuales porque, por ejemplo, la educación puede ser un medio para comprender, esclarecer y redefinir dichas categorías”.

Sufren discriminación por su color de piel

Otra investigación que aborda los aspectos étnico-raciales es el Barómetro de Las Américas 2023. El documento titulado “Pulso de la democracia en la República Dominicana”, revela que el 18 por ciento de los dominicanos se ha sentido discriminado por su color de piel al menos alguna vez en los últimos cinco años y un 4% afirma que este trato es muy común.



Los reportes de discriminación por color de piel compilados en 2023 aumentaron en ocho puntos porcentuales desde la última vez que se abordó el tema en el Barómetro de Las Américas en la República Dominicana 2010, hace 15 años.



“La discriminación por color de piel se ha incrementado con respecto a 2010. Tanto el color de piel como la autoidentificación etno-racial están correlacionadas con la probabilidad de ser víctimas de discriminación”, destaca el informe.



De los encuestados, mientras el 12% de los dominicanos en el extremo de color de piel más claro de la escala se han sentido víctimas de discriminación, el 66% del grupo con piel más oscura experimentó discriminación.



La investigación, de LAPOP Lab de la Universidad de Vanderbilt, establece que las diferencias entre las comunidades mestizas y de origen criollo o español y la colectividad afrodescendiente son la base social para la discriminación sobre criterios étnicos y raciales.