Los hechos de sangre, en los que al menos cinco mujeres perdieron la vida en la última semana a manos de sus parejas o exparejas, han disparado las alarmas de las autoridades y activistas que trabajan en favor de la mujer.



Consideran que la violencia intrafamiliar se torna cada vez más grave, cuya expresión más fatídica, el feminicidio, se disparó en la última semana llevando luto a familias y consternación a la sociedad.



Para la activista Lourdes Contreras, se trata de un problema nacional que no se ha querido enfrentar en todas sus dimensiones.



“Ya no es violencia masculina y expresión del patriarcado, sino, violencia de Estado por la falta de políticas públicas”, dijo la también representante del movimiento feminista en el país.



Contreras también abogó que se avance en la aprobación de la ley que crea el sistema de atención de integral a víctimas de violencia.



Desde el Ministerio de la Mujer aseguran que a pesar de los avances en la lucha contra el flagelo de la violencia intrafamiliar, todavía persisten importantes desafíos.



Mayra Jiménez, quien encabeza ese Ministerio, asegura que la violencia es de tipo estructural por los que entiende que su solución debe iniciar en las escuelas y el hogar.



Otro desafío que señala es una participación más activa de los órganos de la justicia.



“Necesitamos un Ministerio Público que pueda jugar su rol. Se requiere de un mayor fortalecimiento de las Unidades de Género y que los servicios que se ofrecen se mejoren. Que hayan investigaciones más exhaustivas de los casos cuando se denuncian y que haya un mayor seguimiento de las órdenes de alejamiento” puntualizó.



De acuerdo con datos que recoge el Observatorio de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de la Mujer, en lo que va de año 47 mujeres han caído a manos de sus parejas o exparejas, seis víctimas más que el año pasado en el mismo periodo cuando ocurrieron 41.



Detallas que hasta junio de este año han sido atendidos 20, 964 casos de violencia intrafamiliar en los tribunales del país, de los cuales se han logrado 852 sentencias y 20, 112 procesos están abiertos o sin ningún tipo de sentencia.



Debate sobre desarme



La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, también cuestionó que en muchos casos los agresores portan armas de fuego, pese a tener denuncias de violencia en su contra.



A la preocupación de la ministra también se suman legisladores de distintas bancadas, aunque se van más lejos y favorecen un desarme tanto de la población civil como de aquellos policías y militares cuyas labores no ameriten el uso de armas de fuego.



“Una población altamente armada, con falta de educación, no formada en valores con respecto a la mujer, en situación económica difícil, la primera reacción en matar y que las armas la usen solamente aquellos policías que en su ejercicio de sus funciones tienen la responsabilidad directa de combatir el crimen”, planteó el diputado del PLD, Víctor Suárez.



Los legisladores, además, aseguran que en estos momentos el mayor aporte que puede hacer en el congreso es aprobar el Código Penal Dominicano y con esto formalizar la figura del feminicidio como tipo penal.

Mayoría de denuncias se producen en SDE

La fiscal Ana Andrea Villa Camacho, encargada de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría, reveló que la mayoría de las denuncias por violencia de género en los últimos dos años se han recibido en la Unidad de Violencia de Género del municipio Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo.

En 2021 se registraron 86 feminicidios y constituyéndose en el delito más denunciado en 2021.