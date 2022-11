Tras comenzar con algunos inconvenientes, ya los empadronadores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda están recorriendo las distintas demarcaciones del país para recoger los datos de la ciudadanía.



En sectores del Distrito Nacional como San Carlos y Villa Francisca el proceso arrancó temprano y sin retrasos, con un personal que estaba debidamente uniformado e identificado como lo establece la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para completar la boleta censal que esta vez está en formato digital y tiene 67 preguntas.



La jornada diaria se hace desde las 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, pero los encuestadores tienen un receso al mediodía.



Así lo informó Jarol Campana, que está trabajando como coordinador en San Carlos y dijo a este medio que como mínimo tienen que visitar 15 casas a diario.



Los equipos también tienen encargados de polígono cuya responsabilidad es conducir y supervisar el operativo censal en un área determinada.



Elías Troncoso es uno de ellos, que junto a Carmen Taina dirige la investigación estadística en Villa Francisca.



Pasadas las 10:00 de la mañana Troncoso tenía 16 empadronadores en las calles que habían censado alrededor de 50 viviendas.



Señaló que el jueves no pudieron aplicar las encuestas porque fue un día que tomaron para realizar ajustes, pero ayer empezaron a hacer el trabajo sin contratiempos.



“Todo el personal de campo tiene sus gorras, carnet, mochilas y chalecos para que las personas sientan la confianza al verlos plenamente identificados”, destacó Troncoso.



Indicó que la labor de los encuestadores los puede poner en riesgo, por lo que les recomiendan no salir con objetos de valor como cadenas, celulares y relojes.



Agregó que salen con un supervisor que está atento a su seguridad y a la vez se encuentra disponible para dar cualquier tipo de asesoramiento que puedan necesitar.



Familiarización



Otras localidades donde están censando son el María Auxiliadora, Los Ríos, Villas Agrícolas, Villa María y Villa Consuelo, pero en zonas de Santo Domingo Oeste el proceso aún no arranca en su totalidad.



Tal es el caso del barrio Buenos Aires de Herrera, donde un día después de haber empezado formalmente la recopilación de información, los encuestadores aún hacían trabajos de reconocimiento en las calles.



El Censo termina el miércoles 23 de noviembre y los resultados estarán disponibles en el primer trimestre del próximo año.



Tanto el presidente Luis Abinader como otras autoridades del Gobierno, manifestaron que es importante para poder implementar políticas públicas.

Censo tiene una buena valoración en barrios

A pesar de que el desarrollo de la jornada ha provocado el descontento de algunos sectores, en las barriadas pocos se han mostrado reacios a formar parte de la estadística nacional. Es el caso de Maritza Lantigua, que dijo que es bueno saber cuántas personas tiene el país. “Yo le abro las puertas cuando ellos vengan”, expuso Rafael Suazo Soriano, quien sostuvo que el Censo debe ser de carácter obligatorio en el territorio.