De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística más de la mitad de empadronadores laboraba desde ayer

El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 comenzó ayer en todo el país con una jornada de ajuste.



El primer día de la jornada, que se desplegará hasta el 23 de noviembre, se desarrolló en medio de la familiarización de los empadronadores con los polígonos que les corresponden en el país.



En el Distrito Nacional, por ejemplo, los equipos conformados por cinco personas, entre ellos un supervisor, salieron para recopilar la información y familiarizarse con los ciudadanos de la demarcación que les corresponde.



Con algunos percances que desde el principio advirtió la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas, arrancó el trabajo de campo, con el compromiso de que el sábado los empadronadores que están diseminados en todo el territorio nacional, estén completamente equipados y familiarizados con las áreas.



“Esperamos que al sábado tengamos el cien por ciento de todas las tarjetas y de todos los equipos funcionando como tiene que ser porque hay ajustes y eso es normal. Recuérdense que la gente va a hacer un recorrido, va a adaptarse a la zona que le toca, ver y tomar las formas de cómo se relacionan con viviendas”, fueron las palabras de Rivas en el punto que dio comienzo a los trabajos.



Este retraso se debe a dificultades que tienen los encuestadores con las tabletas móviles, con sus usuarios, o porque no manejan los procedimientos que les enseñaron en los entrenamientos.



Empadronadores ya están trabajando



Al mediodía de ayer el director del Censo, Víctor Romero, informó que más de la mitad de los 25,068 empadronadores y 6,521 supervisores pudieron ser habilitados para salir a las calles a hacer su trabajo en las zonas asignadas.



De acuerdo con el informe, al entrar la tarde más de la mitad ya está en el terreno haciendo los recorridos para ejecutar las primeras entrevistas.



El sistema informático de la ONE requiere que se tenga cargada la base de datos de los empadronadores para que ellos puedan recibir su información de usuario y acceder a las tabletas.



También para que la población escanee el código QR del entrevistador y pueda verificar su identidad en una página web.



En el DN se notó la presencia



En el Distrito Nacional, la ONE tenía previsto visitar ayer un total de 13 sectores para empezar con el censo. elCaribe confirmó que durante el transcurso del día un personal autorizado e identificado por la ONE realizó un sondeo por algunos sectores, como Cristo Rey, La Zurza, Villa Juana y Villas Agrícolas.



Un equipo de este medio consultó a una supervisora de uno de los polígonos del sector Villa Juana y expresó que la jornada del día de ayer se basó en familiarizar a los equipos que registran los datos con las características de los sectores que serán censados.



“Hemos realizado recorridos enseñándoles a los chicos (censistas) los puntos del sector que deben recorrer. También orientamos a la población de que a partir de mañana (hoy) estaremos censando”, aclaró.



De igual manera, moradores de los sectores Villas Agrícolas y Cristo Rey confirmaron que los empadronadores se pasaron el día recorriendo toda la demarcación para orientar a los residentes del proceso.



En SDO hubo retraso con el inicio



De acuerdo con lo presenciado por periodistas de Multimedios elCaribe, en Santo Domingo Oeste el equipo de empadronadores a las 10:25 de la mañana no había recibido el material necesario para comenzar con su labor, misma que estaba pautada para empezar a las 8:30 de la mañana.



Censo no arrancó en sectores SDE



Mientras que el inicio del Censo Nacional no se sintió en Santo Domingo Este, donde en las primeras horas de la mañana la presencia de empadronadores era totalmente nula.



Durante un recorrido realizado por este medio en diversos sectores de la demarcación, como Calero Villa Duarte, Los Mameyes, Brisas del Este, la Cruz de Mendoza y el ensanche Ozama, no se observó el personal contratado por la ONE para realizar las encuestas, que contrario a años anteriores, se harán con tabletas.



No obstante, uno de los encuestadores de la zona informó que no estaban en las calles porque no les habían entregado los uniformes y los equipos no estaban funcionando.



Comunitarios valoran proceso



A diferencia de lo que se lee en las redes sociales, una gran parte de los residentes de la comunidad está de acuerdo con la investigación, por la importancia que representan sus resultados para la aplicación de políticas públicas en favor del desarrollo de la República Dominicana.



“Qué inconveniente podría haber, además creo que es algo necesario”, expresó el señor Robert Castillo, que participó como empadronador en uno de los últimos censo realizados en el país.



Asimismo, Yira Adames señaló que no tiene problemas en dar sus datos a los responsables del proceso, al indicar que es un deber que le corresponde como ciudadana.



Con miedo en la zona



A pesar de la buena disposición de algunas personas, otras rechazan ser partícipes del censo debido a la ola de inseguridad.



Aunque los encargados de recolectar los datos están uniformados, un señor que rehusó dar su nombre, que vive en el sector Brisas del Este, dijo que no tiene confianza en ellos porque teme ser víctima de robo. “Hay tantos atracos que cuando viene a ver me atracan si les abro las puertas (…), desde que se me para una gente adelante estoy nervioso”, detalló.



En el caso de Ana Mato, indicó que no ofrecerá sus datos si los entrevistadores no están identificados.

Empadronadores trabajan en su mismo territorio

Para agilizar el proceso del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, y crear más confianza en las personas a la hora de permitir acceso a sus hogares a los técnicos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), los empadronadores realizarán sus trabajos en los sectores donde residen.



Además, con esta medida procuran evitar que el personal que por 13 días estará censando los territorios, no sea asaltado por desaprensivos en sectores peligrosos.



En Villas Agrícolas un residente valoró como positiva la medida. “Las chicas que andaban por aquí yo las conozco, son todas del sector. Es bueno que tomen esa medida porque si una de ellas que no sea de aquí, entran a un callejón fácilmente salen viradas (atracadas)”, resaltó Manuel Méndez al ser consultado por elCaribe.