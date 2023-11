Santiago de los Caballeros.- El jueves 16 de noviembre de 2023, el Centro Cultural Domínico-Americano (CCDA) llevó a cabo la preconferencia del Annual Conference for Teachers of English 2023, bajo el lema «A Powerful Synergy in ELT».



En la ceremonia de apertura se encontraban presentes la señora Loly de Estrella, miembro del Consejo de Directores del CCDA, acompañada de Sandra Rodríguez, Directora Administrativa; Amiris Helena, Directora Académica de dicho centro; Karlas Camacho, Coordinadora del Teacher Development Center y Educación Continuada; Robert Valsin del UNICDA; Alexander López, English Programs Coordinator de la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos; y el Regional English Language Officer (RELO), William Little.



La sesión plenaria contó con la destacada participación de la señora Mary Sholl como Keynote Speaker. Además, las conferencias estuvieron a cargo de distinguidos académicos de Santiago, entre ellos Amiris Helena, Rubén Uceta, Damy Carrasco, Ivan Lazala, Marlen Fernández y Alejandrina Rojas, quienes abordaron diversos temas relacionados con la enseñanza del idioma inglés.



Este evento anual reúne a la comunidad de profesores de inglés con el objetivo de contribuir a la formación profesional de los docentes, construyendo experiencias de aprendizaje que impacten directamente en las aulas. La conferencia anual busca capacitar a los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza a sus estudiantes.



El Centro Cultural Domínico-Americano (CCDA) se dedica a enriquecer la comunidad a través de diversas actividades y servicios, ofreciendo clases de inglés adaptadas a niños, adolescentes y adultos, con un enfoque centrado en la excelencia educativa. Se encuentra ubicado en la Ave. Estrella Sadhalá No. 101, La Esmeralda, Santiago, República Dominicana.