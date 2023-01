Email it

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó un aumento en la cobertura y consultas por internamientos, exámenes diagnósticos, hospitalización, honorarios médicos y el uso de salas, equipos y otros servicios de salud.



En nota de prensa, la entidad informó que luego de una reunión ordinaria se acordó a través de la resolución 563-01 subir un 20 por ciento a los honorarios médicos concernientes a procedimientos, y un 50 por ciento las consultas de internamiento, que representan un alza de más de 2 mil 700 millones de pesos al año que serían recibidos por los galenos a partir del mes de febrero, en adición a los 2 mil 800 millones de pesos que se les aumentó en octubre del 2021.



Indicó que aumentaron un 7 por ciento a las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas, y un 15 por ciento al uso de sala y equipos, el cual continuará revisándose con una periodicidad de 90 días y cuyos aumentos estarían a cargo de la Cuenta del Cuidado de la Salud de las personas, lo cual no afecta el bolsillo de los afiliados.



Señaló que aumentaron un 15 por ciento el uso de habitaciones de las clínicas y hospitales por afiliado por día, que representa más de 350 millones de pesos.



En este sentido, explicó que la cobertura otorgada por las ARS será de 100 por ciento hasta el monto de RD$1,725.00 pesos y de 90 por ciento en el tramo comprendido entre RD$1,726.00 y RD$2,415.00.



En el comunicado, el CNSS también detalló que se compromete a otorgar los códigos a los facultativos en un plazo no mayor de 30 días, a partir de que completen las documentaciones y requisitos necesarios, y en el caso de que existan diferencias, manifestó que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) realizará las convocatorias que sean necesarias para fungir como mediador entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano (CMD).



Asimismo, informó que la referida institución deberá garantizar que las ARS no produzcan aumentos en las tarifas por concepto de servicios prestados a raíz de los nuevos acuerdos.



De igual manera, subrayó que las medidas serán efectivas desde el mes de febrero.

Aprueban revisión del plan básico de salud

El CNSS también informó que mediante la citada resolución se aprobó la revisión del plan básico de salud, por lo que se conformará una mesa técnica sectorial integrada por Salud Pública, las Sociedades Médicas Especializadas, Andeclip y otros actores del sistema de seguridad social, que se encargará de los trabajos de revisión, análisis, costos y efectividad de la propuesta.