La reforma del Código Penal que se trabajaba en el Congreso Nacional a través de una comisión de senadores y diputados tiene el reto de estar lista antes del próximo 26 de julio, cuando se cierra la actual legislatura.



Ese fue el plazo que anunció en esta semana el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien aseguró que el marco jurídico es parte de un conjunto de 20 iniciativas que prioriza el primer Poder del Estado para que las respectivas comisiones rindan sus informes en lo que resta del ciclo parlamentario de 150 días.



Sin embargo, la poca productividad en la revisión y lectura de las seis versiones del Código Penal que estudia el equipo bicameral, a más de dos meses de ser conformado, desafían la meta trazada por Pacheco y su homólogo en el Senado, Ricardo de los Santos.



La comisión presidida por Santiago Zorrilla (PRM-El Seibo) se reunió ayer en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados en un intento más por adelantar con la lectura de la matriz legislativa, ya que se había quedado en el artículo 20 de una pieza de más de 400 artículos, según confirmaron miembros del grupo de legisladores. El encuentro fue pautado de tanda extendida, para comenzar a las 11:00 de la mañana.



Sobre el porqué de la demora en la lectura de un proyecto manoseado por el Congreso durante más de 20 años, el vicepresidente de la comisión bicameral, Wandy Batista y otros comisionados han dicho, en más en más de una ocasión, que se debe a los nuevas versiones que van llegando, ya que tienen que detenerse a conocer y comparar el pliego de ley que entró.



Cuatro de las seis versiones de reformas del Código Penal fueron sometidas en la Cámara de Diputados y dos en el Senado.



A pesar del entusiasmo inicial y la presión de la sociedad civil para que se concrete una reforma integral, el proceso legislativo se mantiene rezagado. Esto ha generado críticas por la falta de celeridad en un tema que impacta de manera directa en el sistema de justicia y en la vida de los ciudadanos.



Sectores políticos y organizaciones sociales insisten en que el Congreso debe priorizar esta reforma y actuar con responsabilidad, transparencia y sentido de urgencia. Mientras tanto, el país sigue esperando que se modernice un Código Penal, en muchos aspectos, ya no responde a la realidad social y jurídica del siglo XXI.



Presidente del Senado espera comisión logre avances necesarios



Consciente del paso que lleva el equipo encargado del la modernización del Código, el presidente del Senado no asegura que la legislación será evacuada antes del próximo 26 julio.



Al hacerle esa pregunta miembros de la prensa, Ricardo de los Santos, respondió que lo que sí garantiza es que la comisión trabaja de manera ardua y continua.



El representante de Sánchez Ramírez en el Senado espera -según dijo- que la comitiva “logre los avances necesarios” y que en un tiempo “relativamente corto” pueda rendir un informe, para que sea conocido en ambas cámaras congresuales.



“Nosotros priorizamos a que ellos como comisión hagan su trabajo detalladamente, que lo hagan lo más transparente posible, para que cuando rindan su informe no haya ni siquiera la necesidad de que se produzcan los tipos de modificaciones, sino que lo hagan con el debido cuidado, porque si nosotros estamos obligados a darle un nuevo código penal a la República Dominicana, es una responsabilidad a la que no renunciamos”, señaló ayer.

Se estudian en una matriz legislativa

En su primera reunión, el pasado 31 de marzo, la comisión bicameral acordó realizar una matriz que contenga diferentes iniciativas del Código Penal, que sirva para que cada comisionado presente sus propuestas. Con la fusión se busca que los congresistas observen las similitudes y diferencias de cada pieza, y enriquezcan el debate.



Entre los proyectos que estudia el equipo de senadores y diputados está la primera reforma del Código sometida en el cuatrienio 2024-2028, propuesta por el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza; la introdujo el 23 de enero de 2025.



Le sigue la iniciativa sometida por el senador Ramón Genao Durán (padre de Genao Lanza) y otros colegas. La norma de ley fue introducida a la Cámara Alta el pasado 25 de febrero.



El 12 de marzo del 2025 Soraya Suárez y unos 83 diputados de distintos partidos políticos depositaron en el ala congresual correspondiente la versión del Código Penal 03842, recibida de manos de entidades civiles provida.



A ese proyecto le sigue el sometido en la Cámara Baja el 14 de marzo por la diputada perremeísta Mirna Josefina López. También está el introducido en la Cámara Alta el pasado 25 de marzo por el senador perremeísta Antonio Taveras; y finalmente está la versión propuesta por los diputados perremeístas Sadoky Duarte y Sandro Sánchez.